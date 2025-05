Adeus ao loiro! Flávia Alessandra arranca elogios dos fãs com mudança no visual

Após mais de 10 anos com os fios loiros, a atriz Flávia Alessandra esbanjou beleza ao apostar em novo tom: "Resolvi mudar"

Nesta quarta-feira, 7, Flávia Alessandra movimentou as redes sociais ao revelar sua mais nova transformação no visual. Após mais de 10 anos ostentando os cabelos loiros, a atriz decidiu se arriscar e adotou um novo tom.

Esposa de Otaviano Costa, Flávia apostou no clássico 'moreno iluminado' . "Gente olha isso! Olha esse resultado, eu amei. Estava há mais de 10 anos loira, louca para colocar um castanho mas morrendo de medo de danificar o cabelo", confessou.

"Depois de 10 anos transitando nos tons de loiro... resolvi mudar! E sabia que, quando esse momento chegasse, seria para o castanho. Já vinha de olho nessa tendência e me apaixonei real por essa cor maravilhosa!", completou a famosa.

Nos comentários, os fãs não economizaram nos elogios. "Mais linda e poderosa", disse uma seguidora. "Lindeza! Te amo em todas as suas versões!", declarou outra. "Eu amei muito essa cor!", ressaltou mais uma.

Veja as fotos:

Flávia Alessandra arranca elogios com mudança no visual. Foto: Reprodução/Instagram

Rotina de autocuidado

Em episódio recente do Pé no Sofá Pod, Flávia Alessandra e a filha Giulia Costa mergulharam em um bate-papo aberto sobre autocuidado. As apresentadoras falaram sobre hábitos, rituais e a importância de respeitar o próprio tempo no processo de cuidar de si.

“Na minha época, não é que a gente não usasse filtro solar, a gente usava acelerador, bronzeador. Aliás, a gente usava Coca-Cola com Rayito de Sol. Quando eu vi isso no Ainda Estou Aqui, eu falei ‘meu Deus, eu me reconheço, eu vivi isso’”, relembrou Flávia.

Giulia compartilhou sua rotina de cuidado com a saúde mental: “Eu sou muito fã de terapia. Meu momento é na terapia, quando consigo fazer uma ou às vezes duas vezes por semana, depende da minha rotina. Às vezes eu digo: ‘nem estou com muita vontade, está tudo bem’, mas quando eu saio eu sempre saio mais leve. Minha psicóloga sempre começa perguntando ‘como você está chegando hoje?’ e sempre finaliza falando ‘como foi a sessão, como você está saindo hoje?’. E aí é muito bom. Eu sempre falo ‘mais leve’. Às vezes falo que estou sendo repetitiva, mas é real, eu sempre saio mais leve. Assim como meu momento no psiquiatra, que também é um momento de terapia, onde a gente conversa sobre inseguranças e ele faz uns questionamentos que eu sempre falo que alugou um triplex na minha cabeça. Aí ele: ‘vai pensando nisso, já é o primeiro passo. Porque se você nem pensa, você não consegue nem desenvolver'", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

