Zezé Di Camargo surge em momento encantador com a filha caçula

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo encantou os seguidores ao surgir agarradinho com Clara, sua folha com Graciele Lacerda

Zezé Di Camargo encheu as redes sociais de fofura nesta quarta-feira, 14, ao compartilhar um momento encantador com a filha caçula, Clara, de quatro meses.

Nos Stories, o cantor sertanejo surgiu dando vários beijos na herdeira, que estava toda estilosa usando uma blusa branca, calça jeans, tênis e uma tiara de laço na cabeça.

Ao postar o registro, o marido da influenciadora digital Graciele Lacerda contou que Clara já estava pronta para viajar com ele. "Pronta para viajar com o papai", escreveu o artista, que também é pai de Wanessa, Camilla e Igor Camargo.

No começo deste mês, Zezé Di Camargo precisou mudar o seu visual por causa da filha caçula. Graciele mostrou em sua rede social o marido com a bebê no colo, dando vários beijos nela, e explicou que ele precisou tirar a barba porque estava incomodando a bebê. "E seu papai que tirou a barba para beijar você porque você não estava gostando da barba do papai. Fala: 'papai, eu não gosto de barba'", disse a influenciadora digital ao mostrar pai e filha juntos.

Zezé Di Camargo com a filha, Clara - Foto: Instagram

Filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo surge com look inspirado no pai

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou seu perfil nas redes sociais nesta última quarta-feira, 7, para compartilhar um novo registro de sua filha, Clara Lacerda Camargo, de quatro meses. Na foto, a pequena apareceu usando um look inspirado no pai, o cantor Zezé Di Camargo.

Na imagem, a bebê aparece sorridente, deitada. Ela veste um body branco com a frase escrita em letras na cor laranja: "'Já nasci ouvindo Zezé Di Camargo Rústico'. Bom dia", escreveu a mamãe coruja ao compartilhar o momento. Confira a foto!

