Zezé Di Camargo exibe foto inédita com a filha caçula no colo: 'Meu combustível'

O cantor Zezé Di Camargo usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 6, para compartilhar um novo registro com sua filha caçula, Clara

O cantor Zezé Di Camargo usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 6, para compartilhar um novo registro de Clara, de cinco meses, sua filha com a influenciadora digital Graciele Lacerda. Na publicação, ele mostrou um registro de mais uma viagem com a pequena.

Na foto, ele aparece dentro de um avião, usando boné preto e jaqueta escura, segurando a herdeira no colo. A criança aparece vestindo um moletom colorido com capuz, usa chupeta e está olhando para a câmera. Enquanto que o cantor segura um livro infantil aberto em uma das mãos.

"Meu combustível para essa maratona de shows!!!", ele adicionou na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas elogiaram o momento. "Que foto mais perfeita! Essa foto fala milhões de coisas sobre o Amor verdadeiro", falou uma. "Clara vai subir no palco cedo", brincou outra. "Um pai, uma filha e um momento abençoado", observou uma terceira pessoa.

A amamentação da filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo

Recentemente, Graciele expôs as dificuldades que enfrentou para amamentar Clara, que nasceu antes do tempo, pesando apenas 2,3 kg. "Ela não tinha muita força para sugar o meu peito, então o meu leite demorou cinco dias para descer... Em casa começou todo o processo para eu ter leite. Meu leite desceu, graças a Deus, fiquei super feliz. Eu não tive aquele leite de vazar, eu tinha leite, meu peito ficava cheio, mas não ao ponto de eu ter que ficar colocando negócio para não vazar, mas eu consegui dar mamar para a Clara", contou.

Depois de um mês, ela contou que começou a fazer translactação (técnica usada para ajudar na alimentação do bebê através de uma sonda), além da ordenha, para estimular a produção de mais leite. Mesmo assim, com quase três meses, o seu leite começou a diminuir, então ela precisou entrar com a fórmula na mamadeira esporadicamente. "Vou dando enquanto eu tiver leite, mesmo sendo pouquinho, vou dar até a última gota", contou. Veja o relato completo!

Quem são os outros filhos de Zezé Di Camargo?

O artista ta ainda tem três filhos já adultos: Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo, frutos do antigo casamento com Zilu Camargo.

