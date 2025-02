Zezé Di Camargo encanta Graciele Lacerda ao surgir dormindo com a filha

Com a filha Clara, Zezé Di Camargo encanta Graciele Lacerda ao aparecer dormindo após fazer a bebê arrotar; confira a carinha da menina

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, ficou encantada ao ver a filha, Clara, de um mês, dormindo com o pai. Após dar de mamar para a bebê nesta quarta-feira, 05, a influenciadora digital deu a menina para o marido fazê-la arrotar.

Depois disso, o sertanejo acabou pegando no sono com a herdeira em seu peito. O momento tranquilo e cheio de amor foi compartilhado pela empresária, que precisava fazer três vídeos para o seu trabalho na internet, mas ficou com vontade de ficar com eles.

"Acabei de dar mamar, enquanto a mamãe vai gravar, olha quem vai ficar com a pequena. Dorme ela e dorme o pai também, porque não aguenta", disse babando pelos dois.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda encantou ao mostrar Clara usando um look para sair pela primeira vez de casa. A esposa do cantor ainda desabafou após receber críticas pelo jeito como está compartilhando e vivendo sua maternidade, sem muita ajuda e fazendo tudo direto com a herdeira.

Como foi o parto de Graciele Lacerda?

O parto de Graciele Lacerda deixou muita gente confusa, isso porque, a influenciadora brincou com a cunhada, Luciele Di Camargo, que a sua bolsa havia estourado durante a ceia de Natal. Apesar dessa parte ter sido brincadeira, Clara acabou realmente nascendo na madrugada do dia 25 de dezembro.

Em sua rede social, a esposa de Zezé Di Camargo compartilhou alguns vídeos de sua chegada à maternidade ainda usando o look natalino. O que aconteceu foi que a influenciadora entrou na brincadeira da cunhada, mas, ela já estava sentindo contrações há um tempo.

Pela conversa dos vídeos postados pela empresária é possível ouvir o médico dizendo que ela já havia perdido o tampão mucoso no dia 24 e que possivelmente ela estava tendo contrações indolores até que foram se intensificando. Ao chegar na maternidade, Graciele Lacerda começou a sentir dores mais fortes e acabou se surpreendendo ao saber que Clara nasceria antes do esperado. Saiba todos os detalhes aqui!