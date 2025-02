Zezé Di Camargo encanta ao surgir com a filha no colo na fazenda

Com a filha pela primeira vez em sua fazenda, Zezé Di Camargo encanta ao mostrar momento em que fez Clara para de chorar; confira

O cantor Zezé Di Camargo está aproveitando suas férias na fazenda É o Amor com Graciele Lacerda e a família. Pela primeira vez, o sertanejo está a com filha caçula, Clara Lacerda Camargo, no local e vem encantando ao mostrar como está curtindo o momento com a pequena.

Nesta terça-feira, 18, o sertanejo postou um vídeo com a bebê no colo e provou que sabe acalmá-la. Enquanto a menina resmungava, o famoso foi conversando com ela e a fez parar de chorar, sem precisar colocar nos braços da mãe.

"Parou de chorar com a voz do papai", babou o artista ao conseguir fazer Clara ficar bem sem procurar a ajuda da esposa.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Zezé Di Camargo celebrou a primeira viagem de avião da caçula para a fazenda. Para o momento especial, a mulher do sertanejo escolheu um vestido quadriculado para a filha.

Camilla Camargo rebate sobre Zezé ter sido ausente em sua criação

Pai pela quarta vez, agora ao lado de Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo foi criticado na rede social pela sua paternidade com os herdeiros mais velhos, frutos do casamento vivido com Zilu Camargo. Em sua defesa, a filha do meio, Camilla Camargo, rebateu a suposição.

Ao ver que o internauta disse que o sertanejo não deu a mesma atenção, que está dando para a caçula Clara, para os outros filhos, a atriz fez questão de esclarecer que não foi bem assim. Camilla garantiu que o cantor foi um pai maravilhoso para ela, Wanessa Camargo e Igor Camargo.

"Essa não irá passar o que os primeiros filhos passaram até mesmo em atenção", escreveram. A herdeira de Zezé Di Camargo então rebateu: "Mas meu pai sempre foi um pai incrível para nós três".