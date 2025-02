Zezé Di Camargo divide momento encantador com a filha caçula, Clara

O cantor Zezé Di Camargo encantou os fãs ao compartilhar um vídeo com sua filha caçula, Clara, fruto de seu casamento com Graciele Lacerda

Zezé Di Camargo explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta sexta-feira, 7, ao compartilhar um vídeo com a filha caçula, Clara, de um mês, fruto de seu casamento com Graciele Lacerda.

No vídeo publicado no feed do Instagram, o cantor sertanejo aparece sentado em um sofá e balando a herdeira, que está usando um look de crochê rosa e uma tiara de laço na cabeça. Ao mostrar o momento, o artista se derreteu. "Não basta ser pai, tem que participar", escreveu Zezé, que também é pai de Wanessa, Camilla e Igor Camargo.

O post recebeu diversos comentários. "Que lindo, Zezé. Você é um paizão para seus filhos!", disse uma seguidora. "Você foi e continua sendo e super paizão para os seus filhos. Te admiro cada dia mais", falou outra. "Você está sendo maravilhoso... tô gostando de ver", confessou uma fã.

Nesta última quinta-feira, 6, Graciele encantou ao mostrar um ensaio fotográfico que realizou ao lado do marido e da filha. Nas imagens, Clara esbanja toda sua fofura ao surgir dormindo, além disso, os pets também encantaram ao posarem com a família. "Registros em família. Atualizamos a foto com nossos filhos de quatro patas, antes com a Clara na barriga e agora ela conosco!", disse a influenciadora digital.

Graciele Lacerda desabafa após críticas sobre fazer 'papel de mãe'

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, ficou chateada ao ver críticas sobre sua maternidade. Compartilhando sua experiência com Clara na rede social, a influenciadora foi alvo de ironias após postar que ficaria com a filha sozinha em uma noite.

"Ontem, eu quis dividir com vocês, eu sou mãe de primeira viagem, tudo é muito novo, tudo é muito novidade pra mim, eu tenho condições de ter pessoas comigo? Tenho, graças a Deus, mas ontem eu comentei que dispensei a enfermeira à noite e à noite eu ia ficar com a Clara sozinha, eu quis dividir com vocês porque isso é real. A maioria das pessoas posta o bonito, o fácil... Mas agora eu entendi, porque quando a gente é real, verdadeiro, quando a gente mostra mesmo, você é julgada, você é criticada", desabafou. Veja o desabafo completo!

