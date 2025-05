Zeca Pagodinho se derrete ao apresentar o sétimo neto: 'Rodeado de amor'

A família cresceu! O cantor Zeca Pagodinho e a esposa celebraram o nascimento do pequeno Benício, sétimo neto do casal; veja fotos

A família de Zeca Pagodinho cresceu! O cantor usou as redes sociais para comunicar o nascimento de Benício, seu sétimo neto. O bebê, fruto da união de Eduardo, filho do artista, com Maria Eduarda, chegou ao mundo no dia 17 deste mês.

Em seu perfil oficial, Zeca publicou uma sequência de fotos encantadoras ao lado da esposa, Monica Silva, e do recém-nascido ainda na maternidade. Nos registros, o cantor aparece paparicando o netinho enquanto a companheira o segura em seus braços.

"Nasceu Benício, o sétimo neto! Filho de Eduardo e Maria Eduarda, Benício chegou com muita saúde e rodeado de amor! A família Pagodinho não poderia estar mais feliz!", derreteu-se Zeca Pagodinho na legenda. A postagem rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos fãs, que fizeram questão de desejar boas-vindas ao novo membro da família.

"Já pensou nascer sendo neto do Zeca?! O bebê chegou abalando!", declarou um seguidor do artista. "Muita saúde e alegrias para o gatinho e toda família", desejou outro. "Que benção… que Benício tenha muita saúde e longevidade e traga muitas alegrias para a família", disse um terceiro.

Além do recém-nascido, Zeca Pagodinho também é avô de Noah, Catarina, Miguel, Domênico, Martin e Vittorio.

Quem são os filhos de Zeca Pagodinho?

Casado com Monica Silva desde 1986, Zeca Pagodinho e a esposa são pais de quatro filhos: Eduardo da Silva, Maria Eduarda da Silva, Louis da Silva e Elisa da Silva.

Zeca Pagodinho 'desistiu' do Carnaval 2025

O cantor Zeca Pagodinho optou por não participar do Carnaval 2025 de São Paulo. O artista, que seria atração cativa na programação de um dos camarotes do Sambódromo do Anhembi, avaliou que o show, sempre depois da meia-noite, tornou-se uma tarefa cansativa para ele.

Diante disso, o pagodeiro mostrou que adotou uma programação em família para curtir a data este ano. Sem viajar, Zeca aproveitou a Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na companhia de dois de seus netos, Domenico e Vittorio.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, Zeca recusou o cachê de R$ 400 mil. Em 2024, o cantor disse que estava chegando ao seu limite. “Me cansa. Já foi o tempo. Passou. Felicidade para mim é poder estar em casa, com os filhos, com os netos, poder estar com os meus amigos, em Xerém”, disse ao jornal.

