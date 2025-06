O cantor Zé Felipe brinca com o filho, José Leonardo, de oito meses, e se surpreende ao ver o pequeno se esforçando para dizer as sílabas; veja!

Neste sábado, 7, o cantor Zé Felipe, de 27 anos, registrou um momento surpreendente ao lado do caçula, José Leonardo, de apenas oito meses . Isso porque em vídeo, publicado no perfil do famoso no Instagram, ele flagrou uma tentativa do filho de dizer "papai" e questionou se o pequeno disse realmente a palavra .

Na ocasião, Zé apareceu brincando com o filho enquanto repete a palavra "papai" para que o caçula pudesse imitá-lo. De repente, o caçula emite as sílabas, o que surpreendeu o pai do menino.

Na seção de comentários, os seguidores de Zé Felipe reagiram ao momento: "Que linda a relação do Zé com os filhos"; "Saiu 'papai' várias vezes!" e "Zé, você está indo muito bem estando mais ativo nas redes. Estou amando te acompanhar. Você é um paizão", foram algumas mensagens escritas por internautas na publicação.

Zé Felipe mudou de casa

Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento no dia 27 de maio. Juntos há cinco anos, eles afirmaram, em comunicado publicado nas redes sociais, que continuarão próximos para criar os filhos: Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de oito meses.

O cantor, inclusive, já se mudou da mansão onde morava com a família, vizinha à nova casa. Recentemente, o casal negou que a separação tenha sido por traição e que teria sido uma estratégia de marketing para alavancar as músicas de Zé ou a Wepink, marca de beleza de Virginia.

Virginia flagra o caçula tentando dizer 'mamãe'

Na noite da última quarta-feira, 4, Virginia Fonseca, de 26 anos, flagrou, em vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram, o caçula, José Leonardo, tentando dizer as primeiras palavrinhas. Isso porque o bebê tentou falar "mamãe" ao repetir o que ela está dizendo durante a gravação.

No vídeo, o pequeno se esforça para dizer a palavra. Após ouvir algumas tentativas do caçula, a influencer perguntou aos seguidores se o bebê havia dito 'mamãe':"Foi quase ou to louca?", escreveu na publicação. Confira o momento!

