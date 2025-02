Zé Felipe leva filho ao médico e brinca: 'Vai ter que emagrecer'

Zé Felipe levou o filho caçula José Leonardo, de cinco meses, ao médico e se surpreendeu ao ver o peso do bebê. Confira!

Em suas redes sociais, Zé Felipe sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 28 milhões de seguidores. Casado com Virginia Fonseca, ele é pai de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de cinco meses.

Nesta terça-feira, 11, foi dia de levar o caçula ao pediatra para uma consulta de rotina e o cantor se surpreendeu ao ver que o bebê está pesando quase 9kg.

Zé fez questão de brincar com a situação. "Hoje foi dia de médico, meu e do Zezinho. Ele vai ter que fazer dieta e emagrecer. Muito leite", disse ele, que ressaltou que em breve José Leonardo começa a introdução alimentar. "Mês que vêm já começa a papar. Não dá vontade de morder essa bochecha. Que moleque bonito", disse o papai coruja.

Síndrome do ninho vazio

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, revelou que sofreu com a síndrome do ninho vazio após Zé Felipe deixar a sua casa para viver com Virginia Fonseca. Em sua rede social, a empresária respondeu a uma seguidora sobre o assunto e compartilhou o que sentiu.

Após ficar anos com o herdeiro em seu lar e até receber a nora por alguns meses também, a loira acabou tendo que se despedir deles. O momento então causou sofrimento para a eleita do sertanejo, contudo, foi algo que ela conseguiu superar com o tempo.

"Tive sim! É um processo desafiador, mas passa! Não sofra por antecedência, deixa as coisas fluírem naturalmente no seu tempo", deu a dica para a internauta que já está sofrendo com o filho, de seis anos.

Ainda em seus stories, Poliana Rocha revelou o que Leonardo não gosta em seu corpo. Dona de curvas esculturais e muito cuidadosa com sua saúde, a influenciadora contou que tem algo que incomoda o amado.

