Zé Felipe exibe fotos inéditas com o filho caçula, José Leonardo

Após viagem profissional para a Argentina, Zé Felipe volta para casa e reencontra o filho José Leonardo, que está na casa da avó Poliana Rocha

O cantor Zé Felipe encantou ao compartilhar fotos inéditas ao lado do filho caçula, José Leonardo, de 9 meses, nesta quinta-feira, 19. O artista reencontrou o herdeiro após voltar de uma viagem que fez para a Argentina no início da semana.

O bebê está na casa da avó Poliana Rocha e do avô Leonardo enquanto as irmãs, Maria Alice e Maria Flor, foram viajar com a outra avó, Margareth Serrão, para um parque aquático. A mãe das crianças, Virginia Fonseca, está na China por causa de uma viagem profissional.

Nas novas fotos, Zé Felipe e José Leonardo apareceram brincando juntos durante a tarde ensolarada em Goiânia, Goiás.

Zé Felipe compartilha fotos com o filho, José Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram

Zé Felipe se tornou vizinho de Virginia Fonseca

Algumas semanas após anunciarem o fim do casamento, Virginia Fonseca e Zé Felipe estão morando lado a lado em um condomínio de casas de alto padrão em Goiânia. Como já dito pelo cantor, ele escolheu uma mansão a 300 metros da residência onde vivia com a ex-mulher e os três filhos.

Em um vídeo divulgado pelo portal Leo Dias é possível ver como o ex-casal está bem próximo. Na mesma calçada, lado a lado, as propriedades estão localizadas. É bom lembrar que na última semana o famoso se mudou para o local.

Ao entrar em seu novo lar, Zé Felipe exibiu a área externa para seus seguidores e dividiu os seus planos para adaptar o local para as crianças. O artista mostrou que deseja fazer um parquinho no jardim, perto da piscina.

Enquanto o local não fica pronto, o herdeiro de Leonardo colocou brinquedos para Maria Alice e Maria Flor se distraírem. Ele ainda divertiu ao mostrar como foi usar a privada eletrônia de sua nova mansão.

