Zé Felipe compartilha fotos de tarde com os filhos

Cantor Zé Felipe encantou a web com registro de momentos de lazer e descontração em família durante dia de descanso

Zé Felipe usou as redes sociais nesta quinta-feira, 18, para compartilhar registros de uma tarde especial ao lado dos filhos Maria Flor, de 3 anos, e José Leonardo, de 11 meses. As fotos foram feitas na residência do cantor em Goiânia, local onde ele mora com as crianças.

Em uma das imagens, Maria Flor aparece empurrando o carrinho de brinquedo onde estava o irmão mais novo, cena que explodiu o fofurômetro e chamou atenção pela cumplicidade entre os dois. Já em outro momento, o sertanejo foi visto segurando José Leonardo no colo após um mergulho na piscina.

Entre os registros, também estão fotos acompanhando Maria Flor em atividades no parquinho, como balanço e escorregador. O cantor aparece participando das brincadeiras, demonstrando a rotina de envolvimento e atenção dedicada aos pequenos.

As publicações repercutiram entre os seguidores, que deixaram comentários elogiando a relação do artista com os filhos. Muitos destacaram a simplicidade dos momentos e a forma como ele valoriza o tempo em família, mesmo com a agenda de shows.

Separação de Virginia e novos rumos

As imagens compartilhadas por Zé Felipe surgem em meio à nova fase de sua vida pessoal, marcada pela separação de Virginia Fonseca. Enquanto o cantor permanece em Goiânia cuidando dos filhos, a influenciadora está na Espanha, em uma suporta visita ao jogador Vini Jr.

O casal anunciou o término em maio, após quase quatro anos de relacionamento. Apesar da ruptura, ambos seguem demonstrando dedicação aos filhos e têm administrado a rotina de forma a manter a proximidade com as crianças.

Os registros recentes reforçam como ele busca equilibrar os compromissos profissionais com a convivência familiar, postura que tem sido elogiada pelos fãs, que acompanham de perto cada atualização do artista nas redes sociais.

A repercussão das imagens mostrou que, mesmo em meio a mudanças pessoais, o cantor mantém o foco na paternidade e na música.

