Yudi Tamashiro mostra vídeo de Mila Braga em trabalho de parto: 'Vida real'

O apresentador Yudi Tamashiro e a esposa, a artista Mila Braga, estão na maternidade para o nascimento do primeiro filho do casal, Davi Yudi

O apresentador Yudi Tamashiro e a esposa, a artista Mila Braga, estão na maternidade para o nascimento do primeiro filho do casal, Davi Yudi. Na manhã desta segunda-feira, 19, o artista compartilhou um vídeo em que aparece ao lado de sua amada na sala de parto.

"Sem filtro, sem roteiro. É dor e amor ao mesmo tempo. Parto normal, vida real. Ela fazendo força, eu segurando sua mão. O milagre tá nascendo diante dos nossos olhos. Nosso primeiro mestiço. Se Deus quiser e minha mulher permitir postamos fotos depois", declarou ele.

Os dois foram até a maternidade Pro Matre, em São Paulo, neste domingo, 18. E o ex-SBT compartilhou fotos da chegada da companheira de cadeira de rodas e sendo levada até o quarto. A suíte onde foram hospedados é especialmente para partos e conta com pouca luz, banheira e tudo ambientalizado.

"Essa é a vida real, meus amigos. Não é aula, não é boneco, não é bebê reborn. É minha esposa, de cadeira de rodas, indo parir o nosso filho de verdade! Quer sentir adrenalina? Esquece montanha-russa", brincou ele.

"E pra quem achava que era tudo sobre foto bonita e quartinho decorado. Bem-vindo ao verdadeiro parto da vida. É agora. É real. É milagre acontecendo diante dos nossos olhos", contou um pouco da experiência que estavam começando a viver.

Casamento de Yudi Tamashiro e Mila Braga

Em abril de 2022, o apresentador Yudi Tamashiro e a cantora Mila se casaram em uma cerimônia para poucos convidados. O evento ocorreu na residência do casal e a elegância caiu muito bem com a simplicidade do evento.

Os dois anunciaram a gravidez durante a gravação do primeiro DVD em dupla dos dois, realizado em novembro passado. Em abril deste ano, eles realizaram o chá de bênçãos, que é uma tradição cristã para celebrar a chegada de um novo integrante na família.

