Yudi Tamashiro e Mila Braga mostram a decoração do quarto do primeiro filho

Prestes a receberem o bebê Davi Yudi, os artistas Yudi Tamashiro e Mila Braga abrem as portas do quarto do filho, que foi decorado com todo o amor

O apresentador Yudi Tamashiro e a esposa, a artista Mila Braga, já estão na contagem regressiva para o nascimento do primeiro filho juntos, que receberá o nome de Davi Yudi. Desse modo, os dois finalizaram a montagem da decoração do quarto do bebê e mostraram as fotos com exclusividade no site CARAS Brasil.

O quarto do menino foi feito em tons terrosos e com toque de azul nos detalhes, com projeto da arquiteta Mariana Saltini e montagem da especialista Juliana Butler. O berço tem o estilo oval e conta com enxoval em tons de azul e branco. Além disso, a cor azul também aparece na poltrona de amamentação, que foi posicionada ao lado da janela para ter uma vista para o jardim. O quarto também possui luminárias estilosas e uma cama de apoio com várias almofadas.

"O quarto do nosso filho carrega mais do que móveis e decoração. Carrega história, cultura, fé e um chamado eterno. Cada detalhe desse quarto foi pensado com o propósito de ensiná-lo todas as coisas — com amor, com verdade, com propósito. Nas paredes, colocamos uma promessa: “Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações.” (Jeremias 1:5). Antes mesmo de sonharmos com um filho, Deus já tinha separado o nosso. E esse quarto… será o lugar onde a promessa vai florescer", contaram.

Então, eles listaram os detalhes com significado especial: "O bambu, símbolo da cultura japonesa, nos ensina que mesmo diante das tempestades, ele não se quebra — apenas se curva. Ele representa força, resiliência e flexibilidade: qualidades que oramos para que nosso filho carregue por toda a vida. A sakura, flor de cerejeira, anuncia novos começos. Quando floresce no Japão, é como se o país todo parasse para contemplar a beleza de um novo tempo. Que nosso filho aprenda a enxergar beleza até nos recomeços mais difíceis — e que nunca se canse de agradecer por cada estação. O tsuru é símbolo de paz, esperança e longa vida. Diz a lenda que quem dobrar mil tsurus tem um desejo realizado. Nós dobramos essa esperança em oração, desejando que ele viva dias de paz e cumpra seu propósito com coragem".

Mila está entrando na reta final da gestação e o bebê deverá nascer até o final de Maio. Inclusive, o casal já fez o chá de bênçãos para marcar este período. O evento aconteceu há algumas semanas e contou com decoração caprichada. Veja as fotos do chá aqui.

Conheça o quarto do bebê na galeria de fotos abaixo:

Casamento de Yudi Tamashiro e Mila Braga

Em abril de 2022, o apresentador Yudi Tamashiro e a cantora Mila se casaram em uma cerimônia para poucos convidados. O evento ocorreu na residência do casal e a elegância caiu muito bem com a simplicidade do evento.

De acordo com o ex-apresentador do Bom Dia e Companhia, era isso que o casal queria: "poderíamos ter um mega evento com milhares de celebridades, fama e outras coisas mas nós entendemos que Jesus é simples e foi Ele que nos uniu novamente", escreveu Yudi na legenda das fotos do casamento que foram postadas em seu Instagram.