Internautas elogiam cumplicidade da apresentadora Sabrina Sato, de 44 anos, e do marido, Nicolas Prattes, de 28; postura do ator, por ser tão jovem, chama a atenção

Nesta sexta-feira, 30, a apresentadora Sabrina Sato, de 44 anos, e o marido, o ator Nicolas Prattes, de 28, relembraram em entrevista ao Conversa com Bial as duas perdas gestacionais que acometeram o casal . Na ocasião, os dois detalharam como tudo aconteceu e chamaram a atenção dos internautas pela cumplicidade diante dos momentos delicados. Eles contaram que, na primeira gestação, foram surpreendidos pela notícia da perda.

Nicolas relembrou: "Soubemos da primeira perda no dia do meu primeiro dia de gravação da novela [Mania de Você, onde viveu o Rudá]. Aí, entra ela, pegando na minha mão, me dando uma força que, cara, eu que tinha que estar dando essa força para ela. Ela é uma força da natureza absurda. A gente se reconstruiu e se fez a partir daquele momento", disse.

"A gente viveu aquela gestação e vazou que eu estava grávida. Gravei esse reality todo grávida. Estava feliz. Estava com quase três meses. A gente estava a milhão, feliz. Quando a gente perdeu, foi um luto muito difícil. Só que eu, até nisso, eu aprendi muito com o Nicolas: ser muito positiva é querer fugir também da dor. Eu queria logo voltar a gravar e ele me disse: 'amor, me escuta. Se a gente não ficar juntos agora, você não vai ficar em paz. Essa dor vai ser levada adiante. Ela vai voltar. O melhor é a gente ficar junto, quietos. Viver esse momento e entender'", detalhou.

Internautas reagem às perdas gestacionais

Após Sabrina e Nicolas falarem, pela primeira vez, sobre as perdas gestacionais . Na web, os internautas elogiaram a maturidade Nicolas, por ser tão jovem, ao lidar com os episódios delicados ao lado da apresentadora:

"Nossa, que bom que ele teve essa calmaria nesse momento tão difícil"; "Quanta sabedoria desse moço..." e "Que pareceria linda nesse momento de tanta dor", foram algumas dos mensagens escritas por internautas nas redes sociais.

