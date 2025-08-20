CARAS Brasil
Wanessa Camargo exibe fotos em família no batizado da irmã e afilhada, Clara

Madrinha de Clara, a cantora Wanessa Camargo compartilhou algumas fotos especiais do batizado da irmã caçula: 'Presente divino'

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 07h30

Wanessa Camargo com a irmã, Clara
Wanessa Camargo com a irmã, Clara - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News

A família Camargo vivenciou um momento bastante especial na última segunda-feira, 18: o batizado da pequenaClara. A bebê, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, chegou ao mundo em dezembro do ano passado.

A cantora Wanessa Camargo, irmã e madrinha da menina, dividiu com o público na noite de terça-feira, 19, novos registros da cerimônia religiosa. Nas imagens compartilhadas pela artista, é possível notar a família reunida no local onde aconteceu o batizado de Clara.

"Ontem foi um dia incrível, daqueles que a gente guarda para sempre na alma. Tive o privilégio de ser madrinha de batismo da minha irmã Clara, um anjo que veio para iluminar ainda mais nossas vidas. Como se isso já não fosse suficiente para encher meu coração de alegria, ainda tive a honra de cantar ‘Bondade de Deus’ ao lado do meu parceiro Jessé Passos, cercada por amigos e familiares queridos", escreveu a cantora na legenda.

Em seguida, Wanessa Camargo deixou uma mensagem carinhosa para a irmã e, agora, afilhada: "Clarinha, minha pequena, você é um presente divino. A Dinda/Mana promete estar sempre ao seu lado, cuidando de você com todo o amor e dedicação. Esse dia ficará eternamente marcado em mim como um lembrete da bondade de Deus em nossas vidas", concluiu a famosa.

Vale lembrar que além de Wanessa Camargo e Clara, Zezé Di Camargo também é pai de Camilla Camargo e Igor Camargo. A cantora e os dois irmãos são frutos da antiga união do famoso com Zilu Godói.

O bolo do batizado de Clara

A influenciadora digital Graciele Lacerda e o marido, o cantor  Zezé Di Camargo, celebraram o batizado da filha, Clara Lacerda Camargo, de sete meses, na segunda-feira, 18. Após a cerimônia religiosa, o casal recepcionou familiares e amigos com uma festa especial.

Além do buffet, que incluía entradas, jantar e sobremesas, a família encomendou um bolo sofisticado de três andares, em tons suaves de rosa claro e branco. O topo foi adornado com flores delicadas, enquanto cada camada apresentava detalhes texturizados. No andar do meio, a inicial do nome de Clara foi desenhada. Já a base do bolo foi decorada com flores brancas e folhas verdes; confira os registros!

Leia também: Filha de Zezé Di Camargo foi batizada com água do Rio Jordão

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

