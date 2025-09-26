Viviane Araújo fala sobre maternidade após os 40

A atriz Viviane Araújo conta sobre sua decisão de ser mãe aos 47 anos e relembra o processo de ovodoação

Na última quinta-feira, 25, a atriz Viviane Araújo (50) comentou sobre a maternidade após os 40 anos. Em entrevista, a rainha de bateria do Salgueiro relembrou o processo de inseminação artificial e revelou que recebeu uma ovodoação. A artista é mãe de Joaquim (3), fruto de seu casamento com Guilherme Militão.

A famosa contou que sempre teve o sonho de construir uma família, e agradeceu por tudo ter acontecido “no tempo de Deus”. “Tudo tem a hora certa de acontecer. Hoje, realmente, agradeço a Deus por tudo na minha vida. Tudo tem propósito, tudo acontece certo por Ele na hora certa. Ele quem manda em tudo e acontece. Hoje, realmente eu tenho essa certeza que não era para ser, mas meu sonho estava ali e quando eu conheci a pessoa certa, eu realizei esse sonho. E o Joaquim veio da forma mais linda e precisa”, contou ela durante participação no podcast Pod Isso, Karen?.

Antes dos 47, a artista contou que, mesmo tendo o sonho de ser mãe, não sentia que estava preparada. “Desde sempre eu quis casar, ter uma família, ter filhos. Só que a minha vida foi tomando outros rumos. Esse sonho não deixou de existir, mas ficou ali, guardado. (…) Então, eu falei, vou viver a minha vida que está acontecendo. E também eram pessoas que estavam comigo na minha época que eu não sentia, de fato, essa vontade. Não tive esse desejo com as pessoas que passaram pela minha. Entendeu? Que não era para ser mesmo”, revelou ela.

O processo de ovodoação

Ela ainda contou sobre a inseminação artificial e a ovodoação, processo de doação de óvulos doados por outras mulheres. Para Viviane, foi muito importante trazer o assunto à tona. “Eu não podia guardar isso para mim. Muitas mulheres não querem contar e está tudo bem. Mas como eu tenho voz, precisava falar para ajudar outras mulheres”, disse a rainha de bateria.

“É muito difícil ter esse sonho, tentar e não conseguir. Meu filho veio de um óvulo doado com o sêmen do meu marido e colocado no meu útero. Eu quis falar, eu quis abrir”, acrescentou ela.

Leia também: Viviane Araujo impressiona ao mostrar situação de sua barriga em foto de biquíni