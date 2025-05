Virginia Fonseca se derrete ao mostrar o filho na aula de natação: 'Coisa fofa'

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou nas redes sociais José Leonardo, seu filho com Zé Felipe, fazendo uma aula de natação

Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quarta-feira, 14, para mostrar um pouco da aula de natação do filho caçula, José Leonardo, de oito meses.

Nos Stories, a influenciadora digital mostrou o herdeiro com sua professora na piscina e se derreteu ao ver o menino batendo os pezinhos. "José na natação é a coisa mais fofa", disse a mulher do cantor Zé Felipe.

Depois, Virginia mostrou José Leonardo dando seu primeiro mergulho na água. "Mergulhando, gente", falou a famosa, que também é mãe de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois.

Mais cedo, Virginia mostrou os registros da festa de mesversário do caçula. Neste mês, o tema escolhido para a comemoração foi super-heróis da Marvel e da DC. A decoração contou com personagens em tamanho real, como Homem de Ferro, Homem-Aranha, Batman e Hulk. "8 meses José Leonardo. Que Deus abençoe sempre", escreveu Virginia na legenda do vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais.

Confira:

Virginia Fonseca mostra o filho na aula de natação - Foto: Instagram

Mãe de Virginia Fonseca curte viagem com o filho

Margareth Serrão viajou para a Bahia para comemorar o aniversário do filho, William Gusmão. A mãe da influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou fotos da viagem, que contou com a presença de seu namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento, e também parabenizou o herdeiro,

Na primeira postagem, ela aparece ao lado do filho durante o momento de lazer e prestou uma homenagem especial. "Celebrando o niver do meu filhão. Parabéns! Que Deus continue abençoando sempre sua vida, ilumine seus passos e proteja os caminhos. Muita saúde, amor, paz, felicidade, sabedoria, fé, sucesso. Te amo muito filho. Feliz aniversário", declarou ela, que também abriu o álbum de fotos da viagem especial com sua família. Veja as publicações!

