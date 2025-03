Virginia Fonseca revela diagnóstico do filho caçula e pede orações

No hospital!

"Precisando de tratamento intensivo", contou a influenciadora digital Virginia Fonseca ao revelar o quadro de saúde de José Leonardo

Virginia Fonseca usou as redes sociais na tarde deste sábado, 1º, para atualizar os fãs sobre o quadro de saúde do filho caçula, José Leonardo, de cinco meses.

Após contar que precisou levar o herdeiro para o hospital, a influenciadora digital revelou que o herdeiro está internado após ser diagnosticado com bronquiolite - uma infecção viral que inflama os bronquíolos, os pequenos canais que levam ar aos pulmões.

Ao postar imagens de José Leonardo no hospital, Virginia contou que estava planejando fazer uma surpresa para o marido, Zé Felipe, que fará show em Florianópolis, mas precisou mudar seus planos. "Hoje tive a clara certeza de que nós fazemos um plano e Deus faz outro!! Tinha combinado tudo pra ir pra Florianópolis, fazer uma surpresa pro Zé, curtir o show dele, mas Deus tinha outro combinado…", começou.

"José ta com bronquiolite, não está grave, mas precisando de tratamento intensivo!!! Mesmo dodói, ele continua sendo a criança mais feliz que eu conheço!!! Que Deus abençoe e que você fique 100% logo meu filho, eu te amo mais que tudo no mundo (você e suas irmãs), minha vida são vocês. Ps: orem pelo nosso Josézinho, meu coração tá partido de ver ele aqui internado", completou a famosa, que também é mãe de Maria Alice e Maria Flor.

Nos comentários, Virginia recebeu mensagem de apoio. "Bronquiolite. Melhoras para ele e não deixe ele sair do hospital sem estar 100%, por favor! Nada de cuidar em casa, por favor", aconselhou a apresentadora Ticiane Pìnheiro. "Ohh meu Deus, já já esse anjinho está curado", disse Dany Bananinha. "Deus te abençoe, pequeno. Já está curado em nome de Jesus", falou uma seguidora. "Que Deus abençoe sua família com muita saúde", comentou uma fã.

Confira:

Virginia aponta 'problema' na barriga que a fez não gostar de seu umbigo

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, interagiu com os seus mais de 50 milhões de seguidores no Instagram por meio de uma caixinha de perguntas aberta nesta sexta-feira, 28. Na ocasião, a famosa falou sobre a cirurgia que realizou no mês passado para retirar uma hérnia umbilical. A apresentadora contou que o umbigo ainda não ficou como o esperado. Veja o que ela disse!

