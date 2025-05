Virginia Fonseca encanta com novas fotos do filho caçula: 'Lindos'

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou fotos inéditas com o caçula, José Leonardo, seu filho com o cantor Zé Felipe

Virginia Fonseca encheu as redes sociais de fofura nesta sexta-feira, 2, ao compartilhar novas fotos com o filho caçula, José Leonardo, de sete meses.

Nas fotos postadas no feed de seu perfil oficial, a influenciadora digital aparece sentada no chão e com o herdeiro no colo. Em uma das imagens, a famosa está beijando a bochecha do bebê, fruto de seu casamento com o cantor Zé Felipe.

Ao dividir os cliques, Virginia se derreteu. "Sextou com meu goido!!! A mãe po da beijo?", escreveu ela na legenda, acrescentando um emoji de coração.

O post recebeu vários comentários. "Lindos", disse uma seguidora. "A fábrica de fazer filhos bonitos", comentou outra. "Cada dia mais idêntico à Maria Alice", observou uma fã. "Amo", declarou Poliana Rocha, sogra da influencer.

Virginia e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois. Na última quarta-feira, 30, o cantor explodiu o fofurômetro das redes sociais ao surgir agarradinho com as herdeiras. "Antes de dormir, abraço apertado no papai, amo demais!!!", falou o artista.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca avalia a sua influência na internet e na TV

A influencer Virginia Fonseca, que comanda o programa Sabadou, no SBT, tem mais de 53 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram. Com os números exorbitantes, a loira decidiu falar sobre a sua influência na web.

"A gente fica tenso com cada coisa que vai postar, claro. A gente é ser humano, temos uma vida como qualquer outro e, como qualquer um, erra e acerta. E, como qualquer casal, briga. É do mesmo jeito, é a mesma coisa: a diferença é que a gente tem visibilidade. Tudo que fazemos, a gente tem que regrar muito o que posta. Às vezes a gente erra, às vezes acerta. O que importa é o carinho do público. Eles entendem. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Tento passar bons exemplos para as pessoas, mas vou errar até o último dia da minha vida", disse ela em entrevista à Quem. Saiba mais!

