Virginia fala pela primeira vez sobre críticas à exposição de José Leonardo durante internação

Após receber críticas, a influenciadora Virginia Fonseca esclareceu a decisão de registrar a internação do filho caçula nas redes sociais

Em entrevista recente ao Hugo Gloss, Virginia Fonseca quebrou o silêncio sobre as críticas que recebeu ao registrar o período em que o filho, José Leonardo, de sete meses, esteve internado em um hospital particular no Rio de Janeiro. O filho caçula da influenciadora com Zé Felipe foi diagnosticado com um quadro de bronquiolite viral aguda no início de março.

“Não deixo de postar. Eu acredito que Deus está comigo! Eu não fiz um post porque estava bombando. Eu quis agradecer a todo mundo que estava comigo ali, todo aquele tempo, porque foi muito difícil. Muito, porque nunca tinha acontecido", iniciou ela, que também é mãe de Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 2.

"Eu tenho 3 filhos, e foi a primeira vez que aconteceu. Com o mais novo, 5 dias na UTI e numa cidade em que eu não conhecia ninguém, que é o Rio de Janeiro. Eu estava em Mangaratiba. Não foi tipo São Paulo ou Goiânia. Foi o Rio de Janeiro! Então, assim, eu cheguei no hospital, o Zé fazendo show, e eu estava sozinha, com a babá e o segurança. Aí você olha e fala: ‘E agora?’. A médica que me ajuda estava na China, e aí mantendo contato com os médicos… Mas os médicos que me atenderam foram incríveis, supercapacitados. Só que você, como mãe, se vê num lugar em que não tem o que fazer. Foram dias que, para mim, pareciam que não passavam”, desabafou a apresentadora do Sabadou.

Ainda durante o bate-papo, Virginia Fonseca esclareceu o principal objetivo em registrar aquele período nas redes sociais. “Então, eu me senti muito amada. Me senti muito grata por todo mundo que estava ali comigo, e eu quis postar com esse intuito de agradecimento , porque, mesmo eu não estando ali com eles, como sempre estou, eles estavam comigo. Entendeu? Eu posto coisas divertidas, e todo mundo ama. Só que, na hora em que estou na merda também, todo mundo estava ali comigo”, declarou a mãe do pequeno.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Rotina

Virginia Fonseca revelou até quando pretende compartilhar a rotina dos filhos. Em conversa com Hugo Gloss, a empresária e influencer explicou que, enquanto eles forem menores de idade, a decisão cabe a ela. Ela é mãe de José Leonardo, nascido em setembro, Maria Flor, de 2 anos, e Maria Alice, de 4, frutos de seu casamento com Zé Felipe, de 27 anos.

Segundo Virginia, quando completarem 18 anos e, se desejarem não aparecer mais, ela irá respeitar a vontade deles. “Eles vão ter que me seguir. Chegou lá na frente: ‘Ah, mãe, não quero, não me filma’. Beleza, beijo e segue com a vida. Faça o que você quiser! Mas, enquanto tiverem menos de 18 anos, eu mando, e vai ser assim. E eu não vou virar para eles e falar: ‘Isso é horrível’, ‘Não façam isso’, porque foi isso que me trouxe até aqui. Então, acho que seria muita hipocrisia da minha parte virar para eles e dizer: ‘Nossa, não, não tira foto com fulano, não’, ‘Nossa, não, é horrível essa vida’. É hipocrisia! Elas são assim: quer fazer, faz. Não quer? Não faz e segue o baile”, revelou a empresária.

