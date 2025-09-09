Virginia e Zé Felipe: As fotos oficiais do batizado e do aniversário do filho caçula do ex-casal

CARAS Brasil
Veja as fotos oficiais da família de Virginia Fonseca e Zé Felipe durante as celebrações do batizado e do aniversário de José Leonardo, filho caçula do ex-casal

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 21h16

Famílias de Virginia Fonseca e Zé Felipe
Famílias de Virginia Fonseca e Zé Felipe - Foto: @danilogouveiaphotoart

Nesta terça-feira, 9, a influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe tiveram um dia repleto de compromissos com a família. Eles realizaram o batizado do filho caçula, José Leonardo, na igreja e também celebraram ao aniversário de 1 ano do bebê.

O batizado aconteceu na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Goiânia, e celebrado pelo Padre Marcos Rogério. O padrinho do bebê é Hebert Gomes, amigo da mãe, e Monyque Isabella, irmã do pai.

Logo depois, as família seguiram para a festa de aniversário, que aconteceu no salão de festas da mãe dele. O evento teve o tema de Fazenda, com direito a esculturas gigantes e mais de 30 brinquedos para as crianças e oficinas.

“Que Nossa Senhora possa sempre olhar e cuidar do nosso menino”, disse o pai coruja. E a mãe completou: “Receber o Espírito Santo é um momento importante para todos nós, que o José esteja sempre firme no caminho de Deus”.

Veja as fotos do batizado de José Leonardo na galeria abaixo:

Batizado de José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe
Batizado de José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe - Foto: @danilogouveiaphotoart
Batizado de José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe - Foto: @danilogouveiaphotoart
Batizado de José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe - Foto: @danilogouveiaphotoart
Batizado de José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe - Foto: @danilogouveiaphotoart
Batizado de José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe - Foto: @danilogouveiaphotoart
Batizado de José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe - Foto: @danilogouveiaphotoart

Confira as fotos do aniversário de José Leonardo na galeria abaixo:

Aniversário de 1 ano de José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe - Foto: @danilogouveiaphotoart
Aniversário de 1 ano de José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe - Foto: @danilogouveiaphotoart
Aniversário de 1 ano de José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe - Foto: @danilogouveiaphotoart
Aniversário de 1 ano de José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe - Foto: @danilogouveiaphotoart
Aniversário de 1 ano de José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe - Foto: @danilogouveiaphotoart

