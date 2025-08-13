Virginia e Zé Felipe se encontram na festa de 11 meses de José Leonardo

Virginia Fonseca celebra 'mesversário' do filho, José Leonardo, com festa temática de aviação e encanta seguidores com fotos em família
A influenciadora digital Virgínia Fonseca compartilhou com seus seguidores das redes sociais um momento especial ao lado do ex-marido, o cantro Zé Felipe. Recém-separados, os dois se reencontraram para a comemoração do mesversário de 11 meses do filho caçula, José Leonardo.
A comemoração teve como tema a aviação, com o pequeno vestido de piloto e as irmãs Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 2 anos, usando vestidos inspirados no uniforme do bebê. O visual combinou com toda a decoração da festa, que seguiu a paleta de azul e branco, criando um cenário alegre e delicado.
A foto de capa do carrossel postado no Instagram pela influenciadora mostrou a família reunida, seguida por cliques do bebê sozinho e das irmãs se divertindo ao lado dele. Na legenda, ela se declarou para o pequeno: “11 meses do nosso príncipe!!! O último mesversário… passou voandoooo! Que Deus abençoe sua vida sempre meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, sucesso e TUDO DE MELHOR que o mundo pode oferecer. Sua família te ama demais. Vem com tudoo 1 aninho”.
Os comentários foram rapidamente tomados por mensagens de felicitações e bênçãos ao aniversariante. Nos stories, Virginia mostrou detalhes da celebração, incluindo vídeos da decoração, da mesa principal e de momentos divertidos entre os filhos. Um dos destaques foi um vídeo das irmãs usando máscaras de heróis, arrancando risadas de José Leonardo e criando uma “confusão” divertida na festa.
O bebê completa 1 ano no dia 8 de setembro, e a expectativa é de que Virgínia organize uma grande comemoração para marcar a data. Conhecida por preparar grandes festas para a família, a influenciadora já deixou os fãs curiosos sobre como será o primeiro aniversário do caçula, que deve reunir amigos próximos e familiares.
Confira o post:
Ver essa foto no Instagram
Leia também: Especialista avalia atitude de Virginia Fonseca com Zé Felipe: ‘Cria uma energia’
|Ticiane Pinheiro mostra detalhes da festa da filha: 'Do jeitinho que ela sonhou'
|Virginia e Zé Felipe se encontram na festa de 11 meses de José Leonardo
|Luva de Pedreiro celebra alta hospitalar após internação
|Participantes da Dança dos Famosos rebatem críticas de internautas
|Gaby Spanic comenta sobre rumores de participação na Fazenda
|Gil do Vigor ganha presente inusitado de Ana Maria Braga: 'Olha o que ela me deu'
|Montagem da festa de Bruna Marquezine já começou; veja detalhes
|Mary Jackson do ‘Domingão’: Saiba qual é a realidade dela
|Esposa de Faustão atualiza quadro de saúde do apresentador e agradece apoio
|Dia de Santa Dulce dos Pobres: Entenda a origem da data