Virginia e Zé Felipe se encontram na festa de 11 meses de José Leonardo

Virginia Fonseca celebra 'mesversário' do filho, José Leonardo, com festa temática de aviação e encanta seguidores com fotos em família

A influenciadora digital Virgínia Fonseca compartilhou com seus seguidores das redes sociais um momento especial ao lado do ex-marido, o cantro Zé Felipe. Recém-separados, os dois se reencontraram para a comemoração do mesversário de 11 meses do filho caçula, José Leonardo.

A comemoração teve como tema a aviação, com o pequeno vestido de piloto e as irmãs Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 2 anos, usando vestidos inspirados no uniforme do bebê. O visual combinou com toda a decoração da festa, que seguiu a paleta de azul e branco, criando um cenário alegre e delicado.

Comemoração em família

A foto de capa do carrossel postado no Instagram pela influenciadora mostrou a família reunida, seguida por cliques do bebê sozinho e das irmãs se divertindo ao lado dele. Na legenda, ela se declarou para o pequeno: “11 meses do nosso príncipe!!! O último mesversário… passou voandoooo! Que Deus abençoe sua vida sempre meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, sucesso e TUDO DE MELHOR que o mundo pode oferecer. Sua família te ama demais. Vem com tudoo 1 aninho”.

Os comentários foram rapidamente tomados por mensagens de felicitações e bênçãos ao aniversariante. Nos stories, Virginia mostrou detalhes da celebração, incluindo vídeos da decoração, da mesa principal e de momentos divertidos entre os filhos. Um dos destaques foi um vídeo das irmãs usando máscaras de heróis, arrancando risadas de José Leonardo e criando uma “confusão” divertida na festa.

O bebê completa 1 ano no dia 8 de setembro, e a expectativa é de que Virgínia organize uma grande comemoração para marcar a data. Conhecida por preparar grandes festas para a família, a influenciadora já deixou os fãs curiosos sobre como será o primeiro aniversário do caçula, que deve reunir amigos próximos e familiares.

Confira o post:

