Viih Tube revela o tema escolhido por Eliezer para comemorar o mesversário do filho

O filho caçula de Viih Tube e Eliezer, Ravi, completou oito meses e ganhou mais uma festinha temática para celebrar a data. Nesta segunda-feira, 19, a influenciadora digital compartilhou registros da comemoração em seu perfil nas redes sociais e mostrou que o papai escolheu como tema o Pokémon.

Para a data especial, Viih Tube e Eliezer entraram no clima, com perucas e figurinos completos para recriar os personagens. Lua, filha mais velha do casal, de 2 anos, também apareceu fantasiada ao lado do irmão mais novo. "Tema de 8 meses do príncipe (mês que o papai escolhe, claro)", declarou a influenciadora ao compartilhar os registros.

Nas publicações, Viih Tube ainda mostrou Ravi rodeado de pelúcias de pokémon e, em outro, Lua tenta falar "Pikachu".

Como foram os outros mesversarios de Ravi?

O primeiro mês de vida do pequeno foi comemorado no hospital, já que ele estava internado. Para celebrar a data especial, Eliezer levou bandeirinhas com a mensagem ‘Parabéns’ e também chapéu de festa para enfeitar o quarto. Já para o segundo mês, o casal planejou uma celebração temática da Disney e se fantasiaram de Margarida e Pato Donald na festa.

Nos seus três meses de vida, o tema da vez da comemoração foi a série animada Os Backyardigans. O caçula completou quatro meses em março e ganhou uma festa com o tema de Power Rangers.

Ao completar 5 meses, os papais organizaram uma comemoração com o tema do desenho Padrinhos Mágicos. No mês seguinte, a comemoração foi inspirada na animação dos anos 90 O Fantástico Mundo de Bobby. Já para os sete meses de Ravi, a família escolheu como tema o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate.

