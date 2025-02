Viih Tube flagra momento divertido entre os filhos: 'Colocou'

A influenciadora Viih Tube compartilhou um novo registro dos filhos, Lua, de um ano, e Ravi, de três meses, de seu relacionamento com Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube compartilhou um novo registro dos filhos, Lua, de um ano, e Ravi, de três meses, fruto do seu relacionamento com Eliezer. Nesta terça-feira, 18, a mamãe coruja encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os pequenos em um momento de descontração.

"E o dia que a lua colocou seu óculos de brinquedo no irmão (a última foto fazendo carinho na mãozinha dele)", escreveu a influenciadora ao mostrar o filho caçula com um óculos rosa de brinquedo no rosto. Ao lado dele, a primogênita do casal aparece sorridente.

Nos comentários, os internautas elogiaram o momento. "A alegria da Lua em ficar perto do irmão", disse uma. "Meu Deus, quanto tempo eu dormi, que esse menino tá desse tamanho já... muito lindos", observou outra. "Apaixonada nessa família linda e abençoada por Deus", escreveu uma terceira pessoa.

Viih Tube e Eliezer se batizam em igreja evangélica

Viih Tube usou as redes sociais neste sábado, 15, para dividir um momento especial com seus seguidores. A ex-BBB e influenciadora digital mostrou que ela e o marido, o também ex-BBB e influenciador digital Eliezer, foram batizados na água em uma igreja evangélica.

Ao compartilhar o vídeo, ela abriu o coração. "Um dos melhores dias das nossas vidas! Nascemos de novo! Te entregamos tudo Deus! Nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, nossa família, use a gente da forma que o senhor quiser! Será uma honra ser seus escolhidos! Obrigada pelo o que fez pelo nosso filho, sabemos que foi você", escreveu a famosa na legenda.

Em outro momento, Viih Tube que já perdeu 3 kg desde o nascimento de seu segundo filho com Eliezer, o pequeno Ravi. Fazendo atividade física e dieta, a famosa abriu o jogo e revelou que até tentou usar "remédios da moda" para emagrecer mais rápido. Veja o relato completo!

