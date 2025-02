Viih Tube encanta com fotos em família na festinha de 3 meses do filho caçula

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer realizaram uma festinha em celebração aos 3 meses de vida de Ravi, filho caçula do casal; veja fotos

A influenciadora digital e empresária Viih Tube compartilhou com os seguidores em suas redes sociais o álbum de fotos oficiais da festinha do filho caçula, Ravi. O bebê, fruto de seu casamento com Eliezer, completou 3 meses de vida na última terça-feira, 11.

Na tarde desta quinta-feira, 13, Viih publicou alguns registros da celebração realizada em família. O evento, que contou com o tema da animação infantil Os Backyardigans, contou com uma decoração especial bastante colorida.

Além de Ravi, os papais corujas e a irmã mais velha, Lua, de quase 2 anos, também entraram na temática e surgiram caracterizados com os personagens do desenho. "É tão gostoso comemorar cada mês com você meu príncipe", escreveu a famosa na legenda da postagem.

Ainda na quarta-feira, 12, dia em que o casal comemorou os 3 meses do pequeno, Viih Tube mostrou alguns detalhes da decoração caprichada com direito a nuvem de balões. Os convidados também receberam um presente personalizado: uma luz de projeção com os personagens tema da festa.

Eliezer toma decisão a respeito de ataques contra os filhos

Eliezer revelou que costuma tomar ações legais contra os internautas que fazem comentários maldosos sobre seus filhos. Em entrevista ao podcast Poddelas divulgada na última terça-feira, 11, o ex-BBB e a esposa, Viih Tube, falaram sobre o assunto.

"Falou mal da Lua, falou mal do Ravi é processo na hora. Ele já processou quase 300 pessoas. Não é nem zoeira. Ele processa todo mundo, não está nem aí", contou a famosa.

E Eliezer detalhou: "Os 200 e pouco [processos], eu já ganhei uns 20. Já fiz uma grana com a galera xingando. Esse dinheiro que eu estou ganhando eu coloco na conta da Lua, porque estou processando porque xingaram ela", afirmou; confira mais detalhes!

