Viih Tube encanta ao mostrar novas fotos da festa de mesversário do filho caçula

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube compartilhou novas fotos da festa de sete meses de Ravi, seu filho com o ex-BBB Eliezer

Viih Tube encantou os seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 25, ao compartilhar novas fotos da festa de mesversário de seu filho caçula, Ravi. O menino, fruto de seu relacionamento com Eliezer, completou sete meses no último dia 21, e ganhou uma festa com o tema do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate.

Para a festa, Ravi surgiu fantasiado de Willy Wonka. A filha mais velha do casal, Lua, de dois anos, surgiu vestida de Veruca Salt, enquanto os papais se fantasiara de Violet Beauregarde e Augustus Gloop. A influenciadora digital e ex-BBB também mostrou que os outros familiares entraram no clima da festa e se fantasiaram também.

"Eu amo quando a família toda participa. 7 meses do nosso príncipe", escreveu Viih Tube na legenda da publicação. O post recebeu diversos elogios. "Que família linda", disse uma seguidora. "Que demais esse tema", comentou outro. "Vocês sempre escolhem os melhores temas", afirmou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube revela depressão pós-parto

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais para conversar com o público a respeito de um assunto delicado envolvendo sua vida pessoal. Após receber uma série de críticas por realizar algumas cirurgias plásticas, a esposa de Eliezer revelou que enfrentou depressão pós-parto. De acordo com Viih, o diagnóstico veio logo depois do nascimento de Lua, primogênita do casal. Além da pequena, os dois também são pais de Ravi, de sete meses de vida.

"Tinha um monte de gente nos comentários dizendo que é marketing e tudo calculado, mas gente... que marketing burro, chegar naquele estado por marketing. Eu não conseguia olhar pra mim na maternidade da Lua. Eu queria arrumar e cuidar da minha filha, queria deixá-la impecável e não estava nem aí pra mim. Eu tive depressão pós-parto, diagnosticada mesmo, eu estava muito depressiva. Mas não é nem só isso, eu não tinha vontade de olhar pra mim. Eu fui a melhor mãe que eu podia, mas não fui a melhor pessoa pra mim mesma, isso é um fato (...)", disse ela. Veja o relato completo!

Leia também:Eliezer comenta importância de ensinar consentimento aos filhos: 'Impactado'