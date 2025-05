Viih Tube e Eliezer fazem festa após apresentarem filho na igreja; veja decoração e lembrancinhas

O filho caçula dos influenciadores digital Viih Tube e Eliezer, Ravi, foi apresentado na igreja e ganhou uma festa para celebrar o momento

O filho caçula dos influenciadores digital Viih Tube e Eliezer, Ravi, foi apresentado na igreja evangélica neste domingo, 15. Após a cerimônia religiosa, a ex-BBB compartilhou nas redes sociais que a família organizou uma festa, com direito a bolo decorado com uma cruz dourada, para celebrar o momento.

Em uma das imagens compartilhadas, Viih Tube mostrou que a festa contou com flores brancas e verdes, doces finos e o bolo de dois andares, que foi decorado com detalhes em verde e uma cruz dourada no topo, simbolizando a celebração religiosa. O cenário teva também balões brancos ao fundo.

E la ainda mostrou as lembrancinhas preparadas para os convidados . A primeira foi o livrinho Minuto com Deus, que traz uma mensagem para cada dia. Também havia uma vela perfumada com um versículo na embalagem e outra dentro de um pote de vidro. "Dia de almoço especial com a família", escreveu ela ao comparitlhar os registros.

Mais cedo, os papais compartilharam um vídeo com o momento em que o pequeno foi apresentado na igreja e agradeceram pela vida dele. Afinal, logo ao nascer, Ravi ficou internado por semanas sem um diagnóstico certo até descobrirem que ele estava com enterocolite.

"Dia de apresentar nosso guerreiro na igreja, no altar, pra Deus. Obrigada Deus pelo livramento do meu filho, por cuidar tanto da gente, nossos filhos, nosso casamento, nossa casa, nossa família, nossa empresa é tudo SEU!", disse Viih Tube ao compartilhar um vídeo do dia especial.

Veja como foi a festa:

