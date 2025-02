Viih Tube diverte ao revelar hábito inusitado de Lua antes de dormir

Em nova publicação nas redes sociais, Viih Tube divertiu os seguidores ao compartilhar costume engraçado de Lua antes de dormir: "Não para"

Nesta sexta-feira, 14, Viih Tube arrancou risadas dos seguidores ao publicar um novo vídeo nas redes sociais. Deitada na cama ao lado da filha, Lua, de 1 ano e 10 meses, a influenciadora brincou sobre estar exausta enquanto a pequena seguia animada, realizando um hábito inusitado antes de dormir .

"Quando você está cansada e quer dormir, mas o bebê não para de contar as fofocas", escreveu Viih na publicação. "A gente só entrega e vai indo [risos] To numa fase que só eu consigo fazer ela dormir", acrescentou na legenda.

Fruto da relação de Viih Tube com Eliezer, a pequena Lua agitou os comentários. "Super me identifiquei com a Lua", brincou uma seguidora. "Ela tem uma carinha tão sapeca, muito linda", escreveu outra. "Miniatura da Viih! Coisa mais linda, Lua", declarou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Em família!

A influenciadora digital e empresária Viih Tube compartilhou com os seguidores em suas redes sociais o álbum de fotos oficiais da festinha do filho caçula, Ravi. O bebê, fruto de seu casamento com Eliezer, completou 3 meses de vida na última terça-feira, 11.

Na tarde de quinta-feira, 13, Viih publicou alguns registros da celebração realizada em família. O evento, que contou com o tema da animação infantil Os Backyardigans, contou com uma decoração especial bastante colorida.

Além de Ravi, os papais corujas e a irmã mais velha, Lua, de quase 2 anos, também entraram na temática e surgiram caracterizados com os personagens do desenho. "É tão gostoso comemorar cada mês com você meu príncipe", escreveu a famosa na legenda da postagem.

Ainda na quarta-feira, 12, dia em que o casal comemorou os 3 meses do pequeno, Viih Tube mostrou alguns detalhes da decoração caprichada com direito a nuvem de balões. Os convidados também receberam um presente personalizado: uma luz de projeção com os personagens tema da festa. Veja as fotos!

Leia também:Em processo de emagrecimento, Viih Tube revela quantos quilos deseja perder