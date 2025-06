Viih Tube desabafa sobre internação do filho Ravi: ‘Se sente culpada’

Viih Tube relembra interação do filho Ravi com pouco tempo de vida após diagnóstico de alergia alimentar e revela quais foram os sintomas do bebê

A influenciadora digital Viih Tube relembrou a internação do filho caçula, Ravi, de 6 meses. O bebê ficou internado na UTI pouco tempo depois do nascimento ao diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca. Agora, em um novo vídeo nas redes sociais, a estrela contou sobre como se sentiu ao ver a internação do bebê e quais foram os sintomas.

"Hoje compartilho um momento muito difícil da minha vida: a internação do Ravi. Pela primeira vez, falo sobre isso com total sinceridade. Ver o Ravi com desconforto, cólica, urticária, assadura, sangue nas fezes e não entender o que estava acontecendo partia meu coração. A gente se culpa, se sente perdida, acha que tá fazendo algo errado… Até que veio o diagnóstico: APLV (Alergia à Proteína do Leite de Vaca)", disse ela.

Em seu relato, ela completou: "Ver ele com desconforto, cólica, urticária, assadura, sangue nas fezes e não entender o que estava acontecendo partia meu coração…Quando ele foi internado, os médicos nem imaginavam que poderia ser uma alergia. Foi assustador ver que o corpo dele estava tão inflamado que quase perfurou o intestino. A gente se culpa, se sente perdida, acha que está fazendo algo errado… Mas é muito importante confiar no nosso instinto. Se você perceber que algo está errado, procure um médico. Informação é tudo. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para o bebê e para toda a família".

Antes e depois da boa forma de Viih Tube

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais para compartilhar detalhes de seu processo de emagrecimento. Em uma publicação nos stories de seu perfil, ela mostrou o antes e depois de seu corpo após perder 15 kg e falou sobre a mudança de seu estilo de vida.

Ela mostrou como está atualmente e disse que continua com as espinhas na região dos glúteos. Depois, compartilhou um registro em que aparece de perfil e deixou em evidência que perdeu gordura da região da barriga e também do bumbum.

Por fim, ela contou o que fez para emagrecer. "Sim, gente, foi só com treino, alimentação e muita água. Tive que abdicar de comer muita coisa que gosto, de acordar cedo pra treinar mesmo cansada. Temos que escolher nossa luta, o que dói mais. A dieta e o treino ou não estar saudável e não se sentir bem quando se olha no espelho?"