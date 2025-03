Viih Tube curte Carnaval em família e posta foto de Ravi: 'Curtindo'

Em suas redes sociais, Viih Tube mostrou que preferiu curtir o Carnaval com a família e mostrou uma foto fofíssima do filho Ravi

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos da sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Casada com Eliezer, ela é mãe de Lua, de um ano, e de Ravi, de três meses.

Nesta terça-feira, 4, a digital influencer mostrou que preferiu curtir o Carnaval com a família longe da folia. A famosa mostrou uma foto fofíssima do filho caçula e explicou o motivo de ter aparecido menos na web.

Na imagem, o pequeno surgiu deitado no chão. "Sumida por motivos de: Curtindo meus filhos na folga", escreveu a mamãe coruja.

Hospital

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. O ex-BBB contou que no último final de semana ele e a esposa Viih Tube foram parar no hospital.

O motivo foi que o casal pegou uma virose da filha Lua, de um ano. "Sumimos no final de semana porque a Lua pegou uma virose e passou para a gente. Ela vomitou duas vezes e ficou ótima, já a gente foi parar no hospital. Viih ontem passou o dia no soro por causa de uma virose e a Lua (com virose) passou o dia na brinquedoteca como se nada estivesse acontecendo", disse ele.

Em seguida, o famoso contou que ficou com medo do filho Ravi, de três meses, ficar doente também. O bebê ficou internado alguns dias após o nascimento devido à uma enterocolite, que é uma inflamação no intestino. "Conclusão: Dois marmanjos velhos quase morrem com uma virose besta. Enquanto um bebê que não tem dois anos vive normalmente como se nada estivesse acontecendo. Graças a Deus, antes a gente do que eles né? Ficamos com medo mesmo do Ravi pegar. Até agora ele não apresentou nenhum sintoma graças a Deus. Mas ficamos preocupados", concluiu.

