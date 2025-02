Viih Tube brinca com semelhança entre Eliezer e Ravi

Em suas redes sociais, Viih Tube publicou um vídeo e brincou sobre a grande semelhança entre Eliezer com o filho Ravi, de três meses

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Casada com Eliezer, ela é mãe de Lua, de um ano, e de Ravi, de três meses.

Nesta terça-feira, 18, a digital influencer brincou sobre a grande semelhança de Eliezer com o filho. No vídeo, Viih escreveu: "Peguei o celular do meu marido, mas tem reconhecimento facial para desbloquear".

Em seguida, a famosa colocou o aparelho celular na frente de Ravi, como se o telefone tivesse desbloqueado. "Gente, parece o mini Eli", brincou ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Gêmeos", disse uma. "Ravi é a cópia dele", escreveu outra. "Tal pai tal filho", disse uma terceira.

Críticas

Na segunda-feira, 17, Viih Tube aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores nas redes sociais. No último final de semana, ela e o marido Eliezer decidiram se batizar em uma igreja evangélica.

Uma internauta quis saber se o casal tomou a decisão após enfrentarem um momento difícil com o filho Ravi, de três meses. O bebê precisou ser internado na UTI pouco tempo após o nascimento devido à uma enterocolite, uma grave inflamação no intestino.

A famosa afirmou que sempre teve intimidade com Deus, mas que acabou se distanciando com o tempo. "Eu acho que no caso do Eli, sim. O Eli sempre agradeceu a Deus desde que eu conheço ele, mas aquela intimidade, orar assim foi depois do Ravi. Eu nasci em uma família evangélica, então eu cresci entendendo o propósito, entendendo o que Deus significa desde criança. Mas depois que aconteceu o negócio com o Ravi, tudo mudou. Chegou um momento, em 2018 mais ou menos, que eu não conseguia mais ir para a igreja e ter o meu momento com Deus porque era muita gente fazendo foto, eu ficava meio incomodada. Eu amo encontrar todo mundo na rua, mas nesse momento específico eu queria ter privacidade. Então, eu comecei a acompanhar o culto pelo celular. Eu acostumei a não ir mais para a igreja e a minha intimidade com Deus começou a se distanciar um pouco. Vivemos tudo o que vivemos com o Ravi, foi um novo momento da nossa vida", disse ela.

Em seguida, Viih respondeu sobre as críticas que recebeu após mostrar o momento do batismo. "Eu fiquei preocupada porque era crente falando mal de crente e o Deus que está no meu coração não ficaria feliz com isso. Quanto mais pessoas se batizarem, quanto mais pessoas falarem dEle, melhor para todos. Eu acho que Deus está no nosso coração independente da religião que você escolher. Esse preconceito de uma religião com a outra é algo tão feio, tão triste. O importante é você estar se sentindo bem onde você está. Eu não preciso me batizar para ter engajamento. Desculpa se isso soou arrogante. Eu me esforço, trabalho bastante para ter engajamento. Eu fiz porque é minha intimidade com Deus e eu publiquei porque eu vou influenciar mais pessoas que me seguem a conhecer o amor de Deus", concluiu.

Além de Ravi, Viih e Eliezer também são pais de Lua, de um ano.

