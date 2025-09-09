CARAS Brasil
  2. VÍDEO: José Leonardo é colocado dentro da água na hora do batismo
Bebê / Batizado

VÍDEO: José Leonardo é colocado dentro da água na hora do batismo

Virginia Fonseca mostra vídeo de como foi o momento do batismo do filho caçula, José Leonardo, que foi colocado dentro da pia batismal na hora da bênção

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 18h27

José Leonardo no batizado
José Leonardo no batizado - Foto: Reprodução / Instagram

Filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, o bebê José Leonardo foi batizado na tarde desta terça-feira, 9, em uma igreja católica de Goiânia, Goiás. A cerimônia aconteceu com a presença da família algumas horas antes da festa de aniversário de 1 ano do menino. 

Durante a celebração religiosa, José Leonardo foi colocado três vezes dentro da água de batismo. O padre segurou o bebê e abençoou na água com rapidez, deixando apenas a cabeça dele fora da pia batismal. 

O vídeo do momento do batismo foi compartilhado pela mãe nas redes sociais. Assista ao vídeo abaixo!

José Leonardo é o filho caçula de Virginia e Zé Felipe, que estão separados há alguns meses. 

Batizado de José Leonardo

Homenagem para José Leonardo

O aniversário de um ano de José Leonardo é nesta segunda-feira, 08, e o pequeno já está recebendo inúmeras homenagens da família na rede social. A mãe, Virginia Fonseca, e a avó, Poliana Rocha, escreveram declarações para o menino e mostraram todo seu amor por ele.

Com uma série de fotos fofas do herdeiro caçula, a influenciadora digital fez a homenagem e relembrou o dia em que descobriu que estava esperando seu primeiro menino após ter tido Maria Alice e Maria Flor. Nos comentários, a ex-sogra deixou um recado.

"Hoje é dia do nosso principezinho, José Leonardo! 1 ano que meu mundo passou de rosa absoluto, pra azul também kkk Lembro como se fosse ontem o dia que a fumaça azul saiu e eu só sabia chorar, pois não imaginava nunca que seria tão abençoada em ter um menininho também e veio você José com esse carisma, com essa felicidade, com essa beleza surreal, Deus é sempre bom e eu sou só gratidão por ter você e suas irmãs! Que Deus abençoe sua vida sempre meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, felicidade, humildade, sucesso, enfim, as melhores coisas do mundo é o que eu peço pra você todos os dias em minhas orações! Sua família te ama mais que tudo e estaremos com você SEMPRE e que venham muito mais anos pra gente comemorar sua vida com muita felicidade e amor", escreveu a loira.

A mãe de Zé Felipe então comentou: "José , em tão pouco tempo, você já iluminou nossas vidas com seu sorriso, sua pureza e seu jeitinho especial. Que Deus abençoe cada passo seu e que sua caminhada seja cheia de saúde, alegria e muito amor. Vovó sempre estará aqui para te amar, proteger e aplaudir cada conquista sua. Feliz 1º aninho, meu tesouro! Te amo incondicionalmente".

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

batizadoJosé Leonardofilho de virginia fonseca e zé felipe

