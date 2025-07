Veja os presentes que a filha caçula de Neymar Jr ganhou da tia, Rafaella

Irmã de Neymar Jr, Rafaella enviou presentes personalizados para a filha recém-nascida do jogador de futebol com Bruna Biancardi

Filha caçula de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mel tem sido bastante paparicada pelos familiares desde que chegou ao mundo. A bebê nasceu no dia 5 deste mês, por meio de uma cesárea, em uma maternidade em São Paulo.

Na noite do último sábado, 12, a esposa do jogador de futebol compartilhou com os seguidores os presentes que a herdeira mais nova ganhou da tia paterna, Rafaella Santos. Na imagem, é possível notar algumas toalhinhas brancas com o nome de Mel bordado em diversos estilos diferentes de letras.

A irmã de Neymar Jr também enviou dois bodies brancos com frases religiosas: " Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Salmos 127:3 ". Dois macacões em tom marrom também personalizados ainda estavam entre os mimos: " Eu sou resposta de oração ", diz a frase estampada.

As duas roupinhas iguais, mas de tamanhos diferentes, indicam que um dos itens possa ser de Mavie, primogênita do casal. Rafaella Santos esteve presente no parto da sobrinha caçula e comemorou bastante o nascimento da bebê. Em vídeos compartilhados por Bruna Biancardi, a influenciadora aparece em lágrimas ao ver a pequena pela primeira vez.

Vale lembrar que além de Mavie e Mel, frutos do casamento de Neymar e Bruna, Rafaella também é tia de Davi Lucca, de 13 anos, filho mais velho do atleta com Carol Dantas, e Helena, de 1 ano, de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly, uma das melhores amigas da influenciadora.

Rafaella Santos presenteia a sobrinha, Mel - Reprodução/Instagram

Filha caçula de Neymar Jr ganha presente do Santos

Filha caçula de Neymar Jr, a pequena Mel, de poucos dias de vida, ganhou um presente especial do time Santos, no qual seu pai joga atualmente. O clube enviou uma caixa com itens especiais para a bebê recém-nascida, que foi exibida pela mãe coruja, Bruna Biancardi, nas redes sociais.

O time a presenteou com um kit de uniforme de bebê, com direito a camiseta, sapatinhos e body personalizados com o símbolo do clube. "Mel, que você encante o mundo como seus pais. A Nação Santista te espera na Vila Belmiro, seja para torcer, sorrir ou apenas sentir o coração bater mais forte por esse manto", diz um trecho da carta; confira mais detalhes!

Leia também: Filho de Thiaguinho e Carol Peixinho ganha presente especial de Bruna Biancardi