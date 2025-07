Veja o presente que a filha caçula de Neymar Jr ganhou do time Santos

Bruna Biancardi revela qual foi o presente especial que a filha caçula, Mel, ganhou do time Santos, no qual Neymar Jr joga

Filha caçula de Neymar Jr, a pequena Mel, de poucos dias de vida, ganhou um presente especial do time Santos, no qual seu pai joga atualmente. O clube enviou uma caixa com itens especiais para a bebê recém-nascida, que foi exibida pela mãe coruja, Bruna Biancardi, nas redes sociais.

O time presenteou a bebê com um kit de uniforme de bebê, com direito a camiseta, sapatinhos e body personalizados com o símbolo do clube. “Mel, que você encante o mundo como seus pais. A Nação Santista te espera na Vila Belmiro, seja para torcer, sorrir ou apenas sentir o coração bater mais forte por esse manto. Porque aqui, no Santos, amor se herda. Paixão se vive. E o nosso maior orgulho é poder dizer: Nascer, viver e no Santos morrer, é um orgulho que nem todos podem ter”, escreveram na carta.

Vale lembrar que Mel nasceu no sábado, 5 de junho, em uma maternidade de São Paulo. Ela é a filha caçula de Neymar, que também é pai de Davi Lucca, Mavie e Helena.

Presente do time Santos para Mel - Foto: Reprodução / Instagram

O primeiro encontro de Mavie e Mel

Bruna Biancardi encheu as redes sociais de fofura na tarde deste domingo, 6, ao compartilhar o vídeo do momento em que sua filha mais velha, Mavie, de um aninho, encontrou a irmã caçula, Mel, que nasceu neste último sábado, 5.

No vídeo postado no feed do Instagram, a menina aparece chegando no quarto da maternidade acompanhada do papai, o jogador de futebol Neymar Jr. Para o momento especial, ela surgiu usando um vestido amarelo, camisa de manga longa e meia-calça branca, um sapatinho e presilhas de laço do cabelo.

Em seguida, o atacante do Santos pega Mel no colo e leva até Mavie, que faz carinho na irmãzinha. Depois, os papais colocam a bebê no colo da irmã. Ao dividir o momento encantador, Bruna se derreteu: "O encontro. Minha vida todinha!", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação.

