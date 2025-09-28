Veja o bolo do almoço de batizado da filha de Luan Santana

Esposa de Luan Santana, Jade Magalhães revela detalhes do almoço para celebrar o batizado da filha, Serena, com bolo inspirado em flor e terço personalizado

O batizado de Serena, filha de Luan Santana e Jade Magalhães, foi repleto de detalhes especiais. Neste domingo, 28, a mamãe coruja revelou novas fotos da celebração da fé da família e compartilhou os detalhes do almoço de batizado.

Depois da cerimônia na igreja, a família se reuniu na mansão do casal para um almoço especial. O local foi decorado com flores brancas e doces personalizados com a temática de flores. Inclusive, o bolo de batizado foi feito em formato circular e inspirado no formato de uma flor.

Além disso, Serena usou um terço personalizado na cerimônia de batizado e também na festa em casa. “A riqueza de detalhes de tudo que eu e a @concept.co.oficial preparamos com muito carinho p/ o batizado da Serena. Desde o terço personalizado, até as lembranças impecáveis para os padrinhos e convidados feitos pelo @atelierjenifferbresser“, disse a mãe coruja.

Veja os detalhes encantadores do batizado de Serena:

O amor de Luan Santana e Jade Magalhães

A trajetória romântica de Luan Santana e Jade Magalhães se desenha como uma verdadeira odisseia, marcada por paixão avassaladora, separações surpreendentes e um regresso triunfal que desafiou o tempo. O final feliz desta narrativa moderna está sendo escrito com a chegada da primogênita, Serena.

O elo inicial foi forjado em um palco no longínquo ano de 2008. Em um show em Alto Taquari, Mato Grosso, Jade, na época uma desconhecida fã local, foi chamada ao palco para dançar com o cantor. A partir desse encontro fortuito, a conexão se aprofundou discretamente através das redes sociais. Embora o namoro só tenha se tornado público em 2012, a semente do que viria a ser uma relação duradoura já havia sido plantada.

Os anos seguintes, contudo, foram um teste de fogo. A ascensão meteórica da carreira de Luan, somada à distância física, impôs pausas no relacionamento, que viveu seu primeiro ciclo de idas e vindas entre 2013 e 2016.

Noivado, separação e casamento

Em setembro de 2019, Luan Santana elevou a relação a um novo patamar com um pedido de casamento digno de cinema durante um passeio de balão em Portugal. O casal chegou a compartilhar o mesmo teto em São Paulo com o início da pandemia em 2020. No entanto, para surpresa dos fãs, a história de 12 anos chegou a uma ruptura em outubro de 2020.

O hiato se estendeu por cerca de quatro anos. Durante esse período, o sertanejo chegou a se envolver em outros relacionamentos e até a engatar um novo noivado.

O destino interveio de forma decisiva. Em fevereiro de 2024, Luan e Jade não só reataram, como fizeram o anúncio em grande estilo, durante uma viagem ao México. Os pombinhos deram o passo seguinte em novembro de 2024, realizando um casamento civil intimista na residência do cantor em São Paulo. A cerimônia foi reservada para um círculo muito próximo, solidificando a união para a nova fase que se iniciava.