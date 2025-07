Veja o bolo de aniversário de Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly

Confira os detalhes da decoração da festa de aniversário e do bolo colorido de Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly

Filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly, a pequena Helena ganhou uma festa luxuosa para celebrar seu aniversário de 1 ano de vida. A festa aconteceu na quinta-feira, 3, em um sítio no interior de São Paulo e teve o tema de ‘Tutuca Land’, que é o apelido da menina e foi inspirado em um jardim encantado.

A festa contou com decoração colorida e repleta de flores. As mesas foram montadas no jardim da propriedade e protegidas por um toldo por causa do tempo frio.

Enquanto isso, o bolo de aniversário se destacou por ser totalmente colorido e repleto de detalhes em açúcar, incluindo borboletas e flores. A mesa também foi decorada com outros doces também sofisticados.

Confira os detalhes abaixo:

A festa de Helena reuniu amigos próximos e familiares, incluindo a madrasta da menina, Bruna Biancardi, Mavie, Rafaella Santos e Nadine Gonçalves. Nas redes sociais, Neymar compartilhou fotos com as duas filhas no colo durante o evento. "Princesinhas", disse ele na legenda.

De acordo com o colunista Leo Dias, Neymar deu uma pulseira de brilhantes para a filha Helena em seu aniversário . Inclusive, a publicação apontou que o atleta deu o mesmo presente para Mavie, sua filha com Bruna Biancardi, quando ela completou 1 ano.

Vale lembrar que Helena é fruto do affair de Neymar Jr com a modelo e influencer Amanda Kimberlly. Enquanto isso, Mavie é fruto do casamento do atleta com Bruna Biancardi, que espera o nascimento de mais uma menina, que vai se chamar Mel. Além das meninas, o jogador também é pai de Davi Lucca, fruto do namoro com Carol Dantas.

