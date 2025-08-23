Veja as fotos oficiais do batizado da filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo

A influenciadora Graciele Lacerda e o marido, o cantor Zezé Di Camargo, celebraram o batizado da filha, Clara, de sete meses. Veja as fotos

A influenciadora digital Graciele Lacerda e o marido, o cantor Zezé Di Camargo, celebraram na última segunda-feira, 18, o batizado da filha, Clara Lacerda Camargo, de sete meses. Dias depois, a mamãe coruja usou as redes sociais para compartilhar as fotos oficiais do momento especial.

Nas imagens compartilhadas neste sábado, 23, a pequena apareceu ao lado dos pais e dos padrinhos: Wanessa Camargo e Emanuel Camargo. Além da filha e do irmão, Zezé também convidou João Vecker para ser o padrinho de consagração da menina.

As avós e os primos também marcaram presença. Também é possível ver que o salão onde aconteceu o batizado foi decorado com muitas flores, como orquídeas, rosas, lírios e hortênsias, além de anjos. Durante o evento, Graciele aproveitou a presença dos familiares e amigos para celebrar o aniversário de Zezé, e emocionou o cantor ao mostrar que trouxe o artista Marcelo Rojas para tocar harpa para ele.

"Alguns dias merecem ser guardados não só na memória, mas também em imagens que falam por si.

O batizado da Clara foi assim: um dia de luz, de bênçãos e de amor. Cada foto é um pedacinho dessa história, que já deixa saudade e aquece o coração sempre que revisitamos. Que venha o aniversário de um ano. Tempo, vai devagar!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs deixaram elogios. "Foi lindo de se ver, muita paz, amor e harmonia no ar! Perfeito! A Clara é uma benção e iluminada!", disse uma. "Deus abençoe nossa princesinha hoje e sempre. Amém", comentou outra. "Tão lindo! Tudo planejado pelo Senhor. Deus é bom demais e mostra tudo no tempo dEle. Amo vocês", disse uma terceira pessoa.

Quem é o padrinho de Clara?

João é coreógrafo e camareiro de Zezé Di Camargo e Luciano desde 1998. Ele também atua como professor de dança, cabeleireiro, estilista e mordomo da mansão onde o artista mora com Graciele Lacerda. Além disso, o profissional também é secretário pessoal do cantor e melhor amigo da mãe de Clara.

A roupa de Clara no batizado

Já na última terça-feira, 19, Graciele Lacerda explicou que a filha usou um 'mandrião' em seu dia especial. "Eu vi muitos comentários sobre o mandrião. E eu vi que muita gente nao sabe o que é mandrião. Muita gente falou 'nossa, que vestido comprido. Vestido maior do que ela'. Gente, não é um vestido para começo de conversa... O mandrião tem todo um significado e até o tamanho também tem um significado", iniciou ela.

Em seguida, explicou que a roupa é símbolo de pureza e inocência."O mandrião é branco e geralmente bem comprido. A cor simboliza pureza, inocência e a nova vida que a criança recebe através do batismo". E explicou que representa continuidade e tradição. "Muitas famílias guardam o mesmo mandrião para batizar várias gerações. Assim, a peça vira um elo entre avós, pais, filhos e netos, carregando memórias afetivas".

O comprimento da roupa também tem um significado. "O fato de ser comprido remete à vida longa que se deseja à criança. Além disso, mostra que a vida espiritual está apenas começando". Além disso, trata-se de uma roupa especial para um sacramento especial. "O batismo é considerado a porta de entrada para a vida cristã. O mandrião é usado para marcar a solenidade desse momento, diferenciando-o de qualquer outra ocasião".

Lembrancinha

Além de aproveitarem cada momento da celebração, os convidados puderam levar para casa uma lembrancinha especial como recordação. Na última quarta-feira, 20, Graciele compartilhou detalhes da lembrança da data especial em uma publicação nas redes sociais. Cada família presente recebeu um anjo barroco em uma caixa de acrílico."É um peso, é muito pesado. Aí vem com o nome da Clara e esse anjinho com o bumbum para cima. Coisa mais linda e especial essa lembrança", se derreteu.

E complementou: "E as pessoas levavam para casa essa escultura aqui, que é uma perfeição. É lindo, eu amei. Fiquei assim, perplexa, quando vi essa lembrança."