Veja a decoração e as lembrancinhas de maternidade da filha de Neymar e Bruna Biancardi

Bruna Biancardi deu à luz Mel, sua segunda filha com Neymar Jr, na madrugada deste sábado, 5. Veja a decoração e as lembrancinhas da maternidade

A influenciadora digital Bruna Biancardi deu à luz Mel, sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr, na madrugada deste sábado, 5. Após o parto, ela usou as redes sociais para compartilhar registros do quarto na maternidade, que foi personalizado para a chegada da pequena, e das lembrancinhas que foram confeccionadas para o momento.

Logo na entrada, os convidados que foram conhecer a pequena se depararam com uma mensagem estampada em enfeites de porta em formato de colmeia, em alusão ao nome da bebê. E o texto explicava o motivo da escolha do nome Mel pelo casal.

O casal também preparou lembrancinhas de maternidade. Os amigos foram presenteados com docinhos decorados com abelhas e a inicial do nome da bebê. Veja as fotos:

Bruna Biancardi mostra decoração da maternidade

Bruna Biancardi mostra decoração da maternidade

Bruna Biancardi mostra decoração da maternidade

Como foi o anúncio do nascimento de Mel?

No feed do Instagram, a influenciadora digital compartilhou fotos com a bebê logo após o parto, além de registros do marido segurando a recém-nascida no colo e a apresentando para familiares e amigos através do vidro da maternidade. Em outras imagens, Bruna e Neymar posam ao lado de Mel e da filha mais velha, Mavie, de um aninho. Para os cliques em família, mãe e filhas usaram looks amarelos combinando.

"Nossa Mel chegou pra completar e adoçar ainda mais as nossas vidas! Seja bem-vinda, filha! Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal! Estamos ansiosos pra viver esse novo capítulo com você. Te amamos!", declarou a mamãe coruja na legenda da publicação.

Semelhança entre as irmãs

Após o casal compartilhar as primeiras fotos da caçula, fãs repararam a semelhança entre a bebê com Mavie, primeira filha dos dois, e Helena, filha de Amanda Kimberlly com o jogador. As três aparecem com a boca semelhante em fotos tiradas após o nascimento. "A boca da Helena, Mavie e da Mel (Risos), não dá para negar que são irmãs", escreveu usuário na rede social X. Veja mais!

Leia também:Descubra o significado por trás dos nomes dos filhos de Neymar Jr