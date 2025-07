Vanessa Hudgens exibe o barrigão ao anunciar segunda gravidez

Mãe de dois! A atriz Vanessa Hudgens, de 'High School Musical', revelou que está à espera de seu segundo filho com o marido, Cole Tucker

A atriz e cantora Vanessa Hudgens surpreendeu os fãs na tarde deste sábado, 12, ao revelar que será mamãe novamente! A eterna Gabriella de 'High School Musical' anunciou a novidade através das redes sociais ao lado do marido, o jogador de beisebol Cole Tucker.

Nas imagens, Vanessa aparece com o barrigão à mostra, deixando evidente que a gestação já está avançada. Esbanjando alegria, os papais não pouparam sorrisos para os cliques especiais. " Round two! [segundo round] ", escreveu a artista na legenda da postagem, sem entregar o gênero do bebê.

Vale lembrar que a famosa anunciou a primeira gravidez durante sua chegada no tapete vermelho do Oscar 2024, ocorrido em Los Angeles, nos Estados Unidos. Na ocasião, Vanessa Hudgens surgiu com um vestido longo preto, também destacando o barrigão.

O primogênito do casal chegou ao mundo em julho do mesmo ano. Com a notícia da segunda gestação, Vanessa entra oficialmente na lista de famosas que estão grávidas em 2025.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens)

Vanessa Hudgens lamenta vazamento de fotos após nascimento do filho

Logo após o nascimento do primeiro filho, em 2024, Vanessa Hudgens surgiu nas redes sociais para desabafar sobre um paparazzo que clicou a família deixando a maternidade em Santa Mônica, na Califórnia. O ocorrido incomodou a artista, que não escondeu sua frustração.

"Estamos desapontados que a privacidade de nossa família foi desrespeitada e explorada durante esse momento tão especial, por lentes de longa visão que alimentaram a mídia. Apesar de tudo isso, o papai, a mamãe e o bebê estão felizes e saudáveis", contou a artista, na ocasião.

Por que Vanessa Hudgens não participou da série de High School Musical?

'High School Musical: The Musical: The Series' deixou muitos fãs da trilogia original decepcionados com a falta da aparição de seus personagens favoritos. Zac Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale, que interpretavam os personagens Troy, Gabriella e Sharpay, ficaram de fora dos últimos episódios.

O showrunner Tim Federle contou o motivo deles não reprisarem seus antigos papéis: agendas lotadas. Ele confirmou que houve negociações com os três atores, mas não foi possível.

