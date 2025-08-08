CARAS Brasil
  Tom Cavalcante mostra a filha no hospital prestes a dar à luz: 'É chegado o grande momento'
Bebê / maternidade

Tom Cavalcante mostra a filha no hospital prestes a dar à luz: 'É chegado o grande momento'

Filha do humorista Tom Cavalcante, a influencer Maria Cavalcante já está no hospital para o nascimento de sua primeira filha

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 08/08/2025, às 14h56

Tom Cavalcante e Maria Cavalcante
Tom Cavalcante e Maria Cavalcante - Foto: Reprodução/Instagram

Filha do humorista Tom Cavalcante, a influencer Maria Cavalcante já está no hospital para o nascimento de sua primeira filha, Antonella, fruto do casamento com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid. A novidade foi compartilhada pelo apresentador em uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 8. 

Na publicação, ele compartilhou uma selfie em que a filha aparece sentada em uma cadeira de rodas, já vestida com a roupa do hospital. Ao fundo, o genro empurra a cadeira. "É chegado o grande momento! Vem, Antonella, cercada de muita luz e amor de toda a família", escreveu.

Nos comentários, os fãs desejaram boas energias. "Toda sorte de bençãos, que Jesus ilumine hoje e sempre", disse um. "Que Deus abençoe meu irmão! Muita saúde para a linda Antonella", declarou outro. "Nossa senhora acompanhe e Deus abençoe sua netinha", desejou uma terceira pessoa. 

Vale lembrar que Maria e Cristiano assumiram o namoro em setembro de 2024. Em fevereiro, os dois se casaram no civil em uma cerimônia no apartamento da família dela. Poucos dias depois, ela revelou que está grávida da primeira filha deles, que vai se chamar Antonella. Agora, em março, os dois se casaram no religioso.

Qual é o significado do nome da neta de Tom Cavalcante?

Em um post recente nas redes sociais, Tom revelou que a neta vai se chamar Antonella. No vídeo, ele mostrou o momento em que ouviu o coração da neta na barriga da filha e também momentos da herdeira no exame de ultrassom. Na legenda, o avô coruja disse: “Quem ama cuida! É o milagre da vida e a nossa gratidão a Deus! Antonella está firme e forte na sua concepção”.

O nome Antonella é um derivado de Antonius, que vem do latim. O nome traz vários significados, como “valioso, inestimável” e “alimentado de flores”. É um nome comum na Itália, Brasil, Suíça, Estados Unidos e Chile.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

