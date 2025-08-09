Tom Cavalcante celebra o nascimento da neta: 'Linda história que começa'

A família cresceu! O humorista Tom Cavalcante publicou uma sequência de fotos do nascimento da neta, Antonella; confira

A família de Tom Cavalcante está completa! Na madrugada deste sábado, 9, a filha do humorista, Maria Cavalcante, deu à luz Antonella, fruto de seu casamento com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid. A bebê nasceu em uma maternidade em São Paulo por meio de uma cesárea.

Avô coruja, Tom fez questão de celebrar a chegada da netinha. Em suas redes sociais, o artista, que acompanhou de perto o nascimento de Antonella, publicou uma sequência de fotos do parto e não escondeu a emoção em poder vivenciar este lindo momento.

" Damos Graças ao nosso Deus de Amor pela chegada da princesa Antonella! Nossos agradecimentos a todos os profissionais envolvidos nessa linda história que começa agora! ", declarou o famoso na legenda da postagem. Nos comentários, diversos amigos e fãs deixaram mensagens carinhosas ao humorista, desejando boas-vindas à pequena Antonella.

"Coisa mais linda!!!! Parabéns", escreveu a apresentadora Adriane Galisteu. "Parabéns!", disse Ana Hickmann. "Ah esse vovô Tom. Que momento especial, meu amigo. Você e Pati devem estar em estado de graça. Parabéns aos papais Maria e Cris e vivas para essa menininha linda que já veio cheia de luz! Bem-vinda Antonella", declarou a atriz Fabiana Karla.

Confira a publicação de Tom Cavalcante:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tom Cavalcante (@tomcavalcante)

Qual é o significado do nome da neta de Tom Cavalcante?

Em um post recente nas redes sociais, Tom revelou que o nome escolhido para a neta seria Antonella. No vídeo, ele mostrou o momento em que ouviu o coração da bebê na barriga da filha e também momentos da herdeira no exame de ultrassom.

O nome Antonella é um derivado de Antonius, que vem do latim. O nome traz vários significados, como "valioso, inestimável" e "alimentado de flores". É um nome comum na Itália, Brasil, Suíça, Estados Unidos e Chile.

