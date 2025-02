Tom Cavalcante celebra gestação da filha e fala sobre homenagem: 'Avô mais feliz do mundo'

Filha caçula de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante está grávida; em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador abre o coração ao falar da família

Tom Cavalcante (62) está radiante com a notícia de que sua filha caçula, Maria Cavalcante, de 25 anos, está grávida! O humorista e apresentador será avô de uma menina. Em entrevista à CARAS Brasil, ele abre o coração ao falar da família e se derrete com a espera do nascimento da neta: "Avô mais feliz do mundo".

Maria Cavalcante aguarda o nascimento da filha, fruto do seu relacionamento com o cantor Cristiano Deyvid(34), da dupla com Jonatha. O casal oficializou a união recentemente em uma cerimônia intimista no civil com a presença de familiares.

Maria Cavalcante, filha caçula do apresentador, falou sobre a escolha do nome da bebê. Apesar de ainda não terem batido o martelo em relação ao nome, os dois pensam em homenagear Tom Cavalcante. "Estamos quase definindo. Acho que faremos uma homenagem ao meu pai", adiantou ela em entrevista à Quem.

"Seja qual for o nome escolhido será muito gracioso e bem-vindo. Agora, se tiver a junção de algumas vogais que passeem ali pelo meu nome, nossa eu vou me sentir o avô mais feliz do mundo", declara o humorista em entrevista à CARAS Brasil.

Tom Cavalcante se derrete ao falar sobre a gestação da filha caçula e reforça que está muito grato com essa notícia: "O sentimento é de enorme felicidade e agradecimento a Deus por essa graça!", afirma o apresentador.

A bebê de Maria Cavalcante será o segundo neto de Tom Cavalcante, que se tornou avô pela primeira vez há poucos anos. O apresentador abre a intimidade e faz confissão ao falar da família. Ele revela como é sua personalidade com o neto.

"Muito amor envolvido em um avô que adora brincar, fazer pegadinhas com máscaras, besouros de plástico, apitos, filtros do snap para ele ir entendo com quem está lhe dando!", finaliza o apresentador Tom Cavalcante.

