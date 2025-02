Tom Cavalcante celebra a notícia da gravidez da filha caçula: ‘Muito feliz’

Tom Cavalcante fala pela primeira vez sobre a gravidez de Maria Cavalcante, sua filha caçula, que acaba de se casar com o cantor Cristiano

O humorista e apresentador Tom Cavalcante está radiante com a notícia de que sua filha caçula, Maria Cavalcante, de 25 anos, está grávida! A notícia foi confirmada nesta sexta-feira, 14, e o artista falou pela primeira vez sobre a novidade.

“O milagre da vida me presenteando com um netinho! Estou muito feliz”, disse ele à CARAS Brasil. Maria é fruto do casamento de Tom com Patrícia Lamounier.

Maria Cavalcante espera o nascimento de seu primeiro filho, fruto do casamento com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, da dupla com Jonatha. Os dois se casaram no civil no início do mês de fevereiro e devem celebrar a cerimônia religiosa em março deste ano.

Além de Maria, Tom também é pai de Ivens e Ivete, frutos da antiga união com Zélia Maria Queiroz, e é avô de Daniel.

O casamento civil de Maria Cavalcante

Filha caçula do humorista Tom Cavalcante, Maria Cavalcanteoficializou a união com o cantor sertanejoCristiano Deyvid no dia 8 de fevereiro de 2025, em São Paulo. O casal, que assumiu a relação em setembro do ano passado, realizou uma cerimônia intimista no civil com a presença de familiares.

Para a ocasião especial, a noiva escolheu um vestido branco rendado da grife Isabella Narchi, enquanto o artista elegeu um terno em tom de bege claro. Patrícia Lamounier, esposa de Tom e mãe da noiva, usou um look longo cor de rosa e uma sandália de salto alto dourada.

A cerimônia religiosa de Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid está marcada para o dia 29 de março deste ano.