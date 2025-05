Thiago Thomé anuncia o nascimento do filho: 'Maior momento da minha vida'

O ator Thiago Thomé anunciou em suas redes sociais o nascimento de Raro, seu filho com a professora e escritora Bárbara Carine

Thiago Thomé usou as redes sociais nesta sexta-feira, 23, para anunciar o nascimento de Raro, seu filho com a professora e escritora Bárbara Carine.

Em seu perfil, o ator compartilhou um registro ao lado da mulher e do herdeiro logo após o parto e falou sobre a chegada do menino. "Estreou. Maior momento da minha vida. 'Raro acabou de nascer'", escreve o artista na legenda da publicação.

Os internautas parabenizaram o casal. "Muito amor e muita saúde!", desejou o ator Dan Ferreira. "Ahhh, que lindeza!!!", escreveu uma seguidora. "Que lindeza!!! Bem-vindo Raro!!", falou outra. "Viva, Raro!!!! Muita saúde", comentou uma fã.

Recentemente, Thiago contou que assim que descobriu a gravidez de Bárbara, pediu para que Raro nascesse na Bahia. "Sim meu povo, Raro vai nascer baiano. E essa nem foi uma vontade de Bárbara, não, assim que soubemos da gravidez eu falei: 'Já que eu não nasci na Bahia, meu filho vai nascer'. Bárbara de pronto, concordou. Amo minha cidade Rio de Janeiro, mas a Bahia tem um negócio, um povo, um jeito, uma cor, uma comida, uma ancestralidade, uma…", disse ele.

Thiago Thomé já atuou nas novelas Novo Mundo (2017), O Outro Lado do Paraíso (2018) e ADona do Pedaço (2019), todas da Globo. Ele também está na terceira temporada de Encantado's.

Nasce o primeiro filho do chef Dalton Rangel

O chef Dalton Rangel já é papai! Enrico, o primeiro filho dele, nasceu no dia 30 de março, mesmo dia do aniversário do pai. O bebê veio ao mundo com 2,8 kg e 47 cm em uma maternidade de São Paulo. O menino é fruto do relacionamento de Dalton com Nathaliie Casagrande.

"É um novo capítulo na minha vida. Estou vivendo uma emoção difícil de descrever, com muita responsabilidade e amor. Agradeço todas as mensagens e o respeito com que esse momento tem sido recebido", disse o papai coruja. Veja as fotos!

