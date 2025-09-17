Thalita Zampirolli revela que quer ser mãe: ‘Ser uma mulher trans não me impede’

Thalita Zampirolli, 36 anos, revelou que está pronta para dar um passo importante em sua vida pessoal: realizar o sonho de ser mãe. Atualmente dividida entre os compromissos nos Estados Unidos e no Brasil, a atriz e rainha de bateria afirmou que já se organiza para esse momento especial, que deseja viver em breve.

A artista deixou claro que sua identidade de gênero não limita seus planos de maternidade. “Ser uma mulher trans não me impede de nada. Vejo muitas sendo mães maravilhosas, como a Pepita. Não entendo porque muitos se preocupam com isso e julgam”, declarou.

Para ela, o debate deveria estar centrado no bem-estar da criança e não em preconceitos sociais. “Para que se preocupar com a criança que recebe muito amor, respeito e tudo que ela precisa para se desenvolver o físico, emocional e social? Enquanto isso tem mães cis que abandonam os filhos. E é com essas crianças que a sociedade precisa se preocupar”, completou

Segundo Thalita, esse desejo é antigo e reflete uma característica marcante de sua trajetória. “Sempre tive o lado maternal muito presente. Quero dar para meu filho ou filha todo o amor que recebi dos meus avós, que me apoiaram em cada passo da minha trajetória”, disse.

Ela também comentou que prefere construir a experiência com a presença de um pai, mas não fecha portas para a maternidade solo: “Não penso em ser mãe solo, pois acho de extrema importância a figura masculina na vida de uma criança, mas também não descarto a possibilidade de ser mãe solo, pois tenho condições financeiras de dar amor, carinho e educação ao meu filho.”

Thalita Zampirolli e o retorno ao Carnaval

Thalita também celebra uma nova fase em sua carreira artística. A atriz confirmou que voltará à Marquês de Sapucaí em 2026 como Rainha de Bateria da Unidos da Ponte. Ela explicou que essa retomada traz uma emoção diferente em sua trajetória: “Estou de volta ao Carnaval do Rio como Rainha de Bateria da Unidos da Ponte, e estou extremamente feliz com esse momento. Representar uma escola tão tradicional e cheia de história é uma honra imensa.”

Thalita lembra que o Carnaval sempre foi parte de sua essência e que ocupar esse espaço como mulher trans tem uma força simbólica. “Ainda enfrentamos preconceitos, é verdade, mas temos conquistado espaço com coragem, talento e muita garra. Cada passo que damos é também para abrir caminho para outras mulheres trans que vêm depois. O Carnaval está mudando, e fico feliz de fazer parte dessa transformação.”

