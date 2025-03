Thaila Ayala encanta ao usar mesmo top que a filha: 'Modelando'

Curtindo praia com a filha, Thaila Ayala encanta ao combinar look com a herdeira; dupla usou top de crochê e Tereza esbanjou fofura

A filha de Thaila Ayala e Renato Góes, Tereza, de um ano, encantou em mais uma aparição na rede social da mãe. Neste domingo, 09, a atriz postou fotos com a herdeira caçula na praia e chamou a atenção ao surgir combinando look com a pequena.

No clima tropical, a dupla apareceu com um top branco de crochê. A peça artesanal imitava uma flor. Claro que a bebê roubou a cena com sua fofura ao surgir vestindo a mesma roupa que a mãe. "Modelando para madrinha", disse a famosa sobre elas estarem com o top criado por uma conhecida próxima.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios para Tereza. "Sem condições", admiraram a fofura da menina. "Não dá! Tetê é a coisa mais preciosa! Esse sorrisinho com os olhinhos", babaram. Outras pessoas ainda viram a forte semelhança da garota com o pai. "Xerox do pai", falaram.

Ainda nos últimos dias, Thaila Ayala postou mais fotos de sua viagem de Carnaval com a família. Na ocasião, ela e Renato Góes surgiram combinando looks com os filhos. Além de Tereza, eles são pais de Francisco, de três anos.

Thaila Ayala desabafa sobre maternidade

Thaila Ayala reconheceu em entrevista para a CARAS que ser mãe tem seus desafios, mas afirmou que o amor que recebe dos filhos faz valer a pena qualquer esforço e dificuldade. A atriz destacou que vem passando por grandes transformações com a maternidade.

"Me transformou de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Mudou meu jeito de pensar, de trabalhar, mudou tudo. É intenso, é desafiador, mas traz o amor mais transformador que existe. E, a cada dia que passa, aprendo mais a equilibrar essa entrega com o meu próprio bem-estar. Porque ser mãe também é isso: encontrar força na vulnerabilidade e se permitir viver essa jornada da forma mais real possível" , confessou.