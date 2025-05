Tati Machado revela conselho de Claudia Raia sobre maternidade: 'Acredito demais nisso'

Tati Machado aguarda o nascimento do filho Rael; em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista abre o coração e fala sobre a reta final da gestação

Tati Machado (33) está radiante à espera do primeiro filho, Rael, fruto de seu casamento com o cineasta e diretor de fotografia Bruno Monteiro. Na reta final da gestação, a apresentadora está em contagem regressiva para o nascimento do pequeno e destaca que sua vida já passou por uma grande transformação. Em entrevista à CARAS Brasil, ela abre o coração ao falar sobre maternidade.

É impossível definir o ano de 2024 de Tati Machado em uma única palavra, onde, por conta do seu talento e carisma, ela se consagrou como uma das apostas da TV Globo. E 2025 não será diferente! A apresentadora segue colhendo os frutos na carreira e retornou para mais uma temporada do Saia Justa, da GNT, na TV fechada.

"No momento em que eu estava plenissima, só comemorando a ano maravilhoso que estava tendo em 2024, tcharam, GRÁVIDA! Eu acho que pedi tanto um ano bom que Deus caprichou de verdade. Me deu grandes conquistas profissionais e outras tantas pessoais, como a vinda de um bebê", declara.

Tati Machado confessa que a gravidez de Rael vem como a cereja do bolo para esta fase de grandes celebrações, tanto que a jornalista revela que o neném recebeu o apelido carinhoso de: "Cerejinha do bolo". A apresentadora se derrete e afirma realizar um sonho com o pequeno.

"Me sinto começando o capítulo mais importante da minha história [...] Minha imaginação é fértil, sabe, fico pensando até em como será a vida pós a chegada do nosso maior amor. Essa reta final tá sendo bem gostosa, é a fase em que, apesar de toda ansiedade que acompanha, por estar no finzinho, é a que me vejo mais felizona mesmo, plena", reflete.

Tati Machado é fotografada pelo marido, Bruno Monteiro, na reta final da gestação/ Foto: DIEGO NUNNES @DIEGO_NNUNES

'ACREDITO DEMAIS NISSO'

A jornalista reforça que sempre teve o sonho de ser mãe, mas acredita que ele está sendo concretizado na hora certa! Tati Machado relembra um conselho que recebeu de Claudia Raia sobre maternidade e é algo que leva consigo.

"Sempre quis ser mãe. E, por isso, deixava acontecer naturalmente. A verdade, que hoje enxergo com muita clareza, é que se eu não fizesse desse jeito, de acontecer naturalmente, dificilmente eu seria mãe, porque sempre colocaria outros planos na frente, prorrogaria. Então, sou do time que veio na hora certa, no tempo certo. Claudia Raia me falou outro dia aquela frase clássica e popular que diz que filho vem com pão embaixo do braço, como quem diz que filho vem pra ajudar. Acredito demais nisso. Que só vai acontecer coisas boas a partir dessa chegada tão esperada", revela.

UM LUGAR DE ACOLHIMENTO

Recentemente, o Saia Justa retornou para mais uma temporada, onde a jornalista integra o elenco ao lado de Eliana, Bela Gil, e Erika Januza. As artistas debatem sobre diversos temas, seja relacionamentos, saúde, filhos, comida, sexo, trabalho ou espiritualidade. Tati abre os bastidores desta nova fase.

"Tô sendo paparicada demais e tô amando isso, viu?! Me sinto muito eu ali naquele sofá. E isso é sinal de que lá é um lugar de acolhimento, que não precisamos ter medo de sermos nós mesmas, com nossas forças e também com nossas vulnerabilidades. Esse ano ainda chegou a Erika Januzza, que tem sido uma surpresa deliciosa", finaliza a atriz.

