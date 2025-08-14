CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Tati Machado faz homenagem emocionante ao filho, Rael: '3 meses de saudade'
Bebê / Saudades

Tati Machado faz homenagem emocionante ao filho, Rael: '3 meses de saudade'

A apresentadora Tati Machado, que perdeu o filho Rael na reta final da gestação, resgatou uma foto de sua gravidez em homenagem ao bebê

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 14/08/2025, às 07h55

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Tati Machado presta homenagem ao filho
Tati Machado presta homenagem ao filho - Foto: Reprodução / Instagram

A apresentadora Tati Machado usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 13, para prestar uma homenagem emocionante ao filho, Rael. O bebê, fruto de seu casamento com o fotógrafo Bruno Monteiro, faleceu em maio deste ano, durante a 33ª semana de gestação.

Em memória ao pequeno, Tati resgatou uma foto de sua gravidez e destacou a saudade que sente do filho: "Três meses de saudade de você", escreveu a comunicadora na legenda da imagem, acrescentando um emoji de coração branco ao final.

Recentemente, em participação no 'Mais Você', da TV Globo, Tati contou que registrou o parto de Rael, mas explicou que ainda não se sente pronta para rever as imagens. "A gente decidiu que queria ter foto do momento. Para que quando a gente se sinta pronto, a gente olhe, quando a gente sentir saudade, a gente olha", declarou ela.

"Não chegou esse momento ainda, mas saber que você tem a possibilidade de ver como era o seu neném, reviver aquele momento que a gente conseguiu ressignificar, é importante", completou Tati Machado.

Tati Machado presta homenagem ao filho, Rael - Reprodução/Instagram
Tati Machado presta homenagem ao filho, Rael - Reprodução/Instagram

O aniversário de Tati Machado

A apresentadora Tati Machado fez aniversário no dia 8 de agosto e comemorou a chegada de seus 34 anos de forma intimista. Após sofrer uma perda gestacional recente, a jornalista optou por celebrar a data em seu apartamento com amigos.

Com o novo integrante de sua família, um cachorrinho, e pessoas queridas, a comunicadora global fez a festinha e cantou os parabéns com um bolo bem recheado e com brigadeiros. Além disso, Tati Machado mostrou que brincaram com jogos para se divertirem.

"Uma aniversariante e uma câmera digital = fotos aleatórias cheias de amor", compartilhou os registros feitos na ocasião especial; confira as fotos do aniversário de Tati Machado!

Leia também: Tati Machado apresenta novo integrante da família; veja

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

RaelTati Machado
Tati Machado Tati Machado  

Leia também

Família

Graciele Lacerda, Clara e Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda revela como será o batizado da filha e adianta presença de padre e pastor

NOME

Mariana Rios - Foto: Reprodução/Instagram

Grávida, Mariana Rios revela nome do filho; saiba o significado

Comemoração

José Leonardo, Virginia Fonseca e Zé Felipe - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia e Zé Felipe se encontram na festa de 11 meses de José Leonardo

3 meses

Gabriella Mustafá comemora mesversário do filho - Foto: Reprodução/Instagram/@gabrielajustinofotografia

Gabriella Mustafá posta cliques encantadores no mesversário do filho

UAU!

Fernanda Stroschein e MC Guimê - Foto: Reprodução/Instagram

Mulher de MC Guimê impressiona ao mostrar ultrassom em 8k da filha

Fofura!

Filha de Tom Cavalcante com Antonella na maternidade - Reprodução/Instagram/ @izacosta_1

Filha de Tom Cavalcante mostra a herdeira recém-nascida em fotos encantadoras

Últimas notícias

Bia MirandaBia Miranda explica por que só mostra os filhos em festinhas de mesversários
Marcello Novaes e Leticia SpillerMarcello Novaes ganha declaração da ex, Leticia Spiller, em data especial
Graciele Lacerda, Clara e Zezé Di CamargoGraciele Lacerda revela como será o batizado da filha e adianta presença de padre e pastor
Tati Machado presta homenagem ao filhoTati Machado faz homenagem emocionante ao filho, Rael: '3 meses de saudade'
Mariana RiosGrávida, Mariana Rios revela nome do filho; saiba o significado
Versão original de Vale Tudo passou por censura; Entenda mais sobreNovela teve romance entre mulheres censurado; descubra qual
Virginia, Lucas Guedez e Zé FelipeLucas Guedez confessa que publicou indireta para Zé Felipe: 'Não aguentei'
Carolina Dieckmmann posa com o marido e o filho caçulaCarolina Dieckmmann divide foto rara com o marido e o filho caçula
Ticiane Pinheiro mostra a festa de aniversário da filha caçulaTiciane Pinheiro mostra detalhes da festa da filha: 'Do jeitinho que ela sonhou'
José Leonardo, Virginia Fonseca e Zé FelipeVirginia e Zé Felipe se encontram na festa de 11 meses de José Leonardo
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade