Tati Machado faz homenagem emocionante ao filho, Rael: '3 meses de saudade'

A apresentadora Tati Machado, que perdeu o filho Rael na reta final da gestação, resgatou uma foto de sua gravidez em homenagem ao bebê

A apresentadora Tati Machado usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 13, para prestar uma homenagem emocionante ao filho, Rael. O bebê, fruto de seu casamento com o fotógrafo Bruno Monteiro, faleceu em maio deste ano, durante a 33ª semana de gestação.

Em memória ao pequeno, Tati resgatou uma foto de sua gravidez e destacou a saudade que sente do filho: " Três meses de saudade de você ", escreveu a comunicadora na legenda da imagem, acrescentando um emoji de coração branco ao final.

Recentemente, em participação no 'Mais Você', da TV Globo, Tati contou que registrou o parto de Rael, mas explicou que ainda não se sente pronta para rever as imagens. "A gente decidiu que queria ter foto do momento. Para que quando a gente se sinta pronto, a gente olhe, quando a gente sentir saudade, a gente olha", declarou ela.

"Não chegou esse momento ainda, mas saber que você tem a possibilidade de ver como era o seu neném, reviver aquele momento que a gente conseguiu ressignificar, é importante", completou Tati Machado.

Tati Machado presta homenagem ao filho, Rael - Reprodução/Instagram

O aniversário de Tati Machado

A apresentadora Tati Machado fez aniversário no dia 8 de agosto e comemorou a chegada de seus 34 anos de forma intimista. Após sofrer uma perda gestacional recente, a jornalista optou por celebrar a data em seu apartamento com amigos.

Com o novo integrante de sua família, um cachorrinho, e pessoas queridas, a comunicadora global fez a festinha e cantou os parabéns com um bolo bem recheado e com brigadeiros. Além disso, Tati Machado mostrou que brincaram com jogos para se divertirem.

"Uma aniversariante e uma câmera digital = fotos aleatórias cheias de amor", compartilhou os registros feitos na ocasião especial; confira as fotos do aniversário de Tati Machado!

