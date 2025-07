Tá crescendo! Camila Queiroz exibe barriga de grávida em nova aparição

Juntos há 9 anos, Camila Queiroz e Klebber Toledo esperam o primeiro filho. Nesta quarta (30), a atriz exibiu a barriga de gravidez

Juntos há 9 anos, os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo estão à espera do primeiro filho. Para celebrar essa fase especial, o casal embarcou em uma “babymoon” — viagem feita durante a gravidez — pela Itália. Nesta quarta-feira, 30, a artista compartilhou novas fotos da viagem e exibiu a barriga de gestante.

Nas imagens, Camila aparece saboreando um sorvete ao lado de Klebber Toledo e também durante uma refeição em um restaurante. Ela ainda compartilhou registros de um passeio à beira-mar e posou com o marido, que colocou a mão sobre sua barriga. “História de amor italiana”, escreveu na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas não deixaram de reparar no tamanho da barriga. "Uma foto mais linda que a outra, essa barriguinha crescendo cada vez mais... Fofa", disse uma. "A gravidinha mais linda do mundo", comentou outra. "Tá ainda mais linda com essa barriguinha", elogiou uma terceira pessoa.

Na última segunda-feira, 28, ao surgir de biquíni, em uma praia em Capri, a famosa mostrou que seu abdômen já está bem crescido e redondinho. Além de aparecer curtindo o dia ensolarado, ela e o marido posaram aproveitando a paisagem e cultura local. Veja as fotos!

O que é Babymoon?

O termo "babymoon" se refere a uma viagem feita pelos futuros pais antes da chegada do bebê — uma oportunidade para curtirem momentos a dois, relaxarem e se prepararem para a nova fase. Muitos casais aproveitam esse período para explorar novos destinos ou simplesmente descansar.

Como foi o anúncio da gravidez?

Com fotos carinhosas ao lado dos cachorros, o casal anunciou nas redes sociais recentemente que a família vai crescer. A atriz, com o abdômen à mostra e a barriguinha já evidente, revelou que está grávida de cinco meses. "Há 5 meses esperando o amor da nossa vida", revelaram para os fãs.

