Surfista Italo Ferreira e Sofia Larocca anunciam gravidez: 'Maior benção das nossas vidas'

O surfista e medalhista olímpico Italo Ferreira à espera de seu primeiro filho com a namorada, a nutricionista e influenciadora Sofia Larocca

O surfista e medalhista olímpico Italo Ferreiraanunciou neste domingo, 01, que está à espera de seu primeiro filho com a namorada, a nutricionista e influenciadora Sofia Larocca. Em uma publicação em conjunto nas redes sociais, os papais de primeira viagem mostraram teste de gravidez, imagens do ultrassom e o tamanho da barriguinha da mamãe.

"'Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro…' Salmos 127:3-5. A maior benção das nossas vidas", escreveram na legenda da publicação. "Estou nas nuvens", escreveu o campeão olímpico de surfe nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021 nos comentários.

E outros internautas também reagiram nos comentários. "Que maravilha! Bem-vindo ao time do amor incondicional!", disse um. "Que benção família!!! Coisa linda demais!!", comentou outro. "Feliz demais por você, irmão! merece muito e tenho certeza que você será um pai incrível. Te amo", celebrou uma terceira pessoa.

Vale lembrar que o casal assumiu o namoro em novembro de 2024, durante uma viagem a Portugal.

Surfista Italo Ferreira e Sofia Larocca esperam primeiro bebê

Carreira de Italo Ferreira

Natural de Baía Formosa (RN), Ítalo Ferreira tem 31 anos e integra a elite do surfe mundial desde 2015. Em 2021, fez história ao se tornar o primeiro campeão olímpico da modalidade, nas Olimpíadas de Tóquio. Ítalo também é campeão mundial da WSL, título que conquistou em 2019.

E ele iderou o ranking do Circuito Mundial 2025 até a etapa de Margaret River, na Austrália, quando foi superado pelo sul-africano Jordy Smith. Atualmente, Smith soma 36.130 pontos, contra 31.290 de Ítalo. Os cinco melhores do ranking garantem vaga no WSL Finals, que acontece em setembro, em Fiji. As informações são do portal ge.

Leia também: Gabi Prado anuncia primeira gravidez: 'Que felicidade poder te carregar'